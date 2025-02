Žena, která v Plzni pobodala muže, skončila ve vězení. Dostihla ji minulost

Nové informace v případu sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová. „Nikdo zatím nebyl obviněn, ve věci nadále probíhá prověřování.“

Doplnila, že podezřelá dvaatřicetiletá žena je nyní ve věznici. „Na základě soudem vydaného příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody byla umístěna do věznice, a to za předešlou majetkovou trestnou činnost. Za tu byla žena v minulosti pravomocně odsouzena,“ vysvětlila mluvčí.

Incident z neděle policisté vyšetřují jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Žena v neděli napadla v Bolevci pětapadesátiletého muže a způsobila mu bodné zranění v horní části těla. Proč se to stalo, policie neuvedla.

Ženu policisté na místě zadrželi a převezli ji na vyšetření do nemocnice. Tam skončil i zraněný muž. „Transportovali jsme ho z důvodu mechanismu poranění, byl při vědomí,“ informovala o víkendu mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Muž měl ale pozitivní dechovou zkoušku, nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Útočnice měla dechovou zkoušku negativní. Podle serveru Krimi-Plzeň má psychické potíže.