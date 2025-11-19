Romská zábava skončila napadením a rvačkou, zasahovala policie i záchranáři

V neděli kolem čtvrté hodiny ráno se na romské zábavě ve Starém Plzenci odehrála skupinová rvačka. Skončila zraněním šestatřicetiletého muže, který upadl do bezvědomí a byl převzat do péče záchranářů. Matka napadeného muže situaci popsala.

Na kulturní akci byl napaden jeden z návštěvníků. Matka šestatřicetiletého muže napadení popsala pro web Krimi-Plzeň. Uvedla, že na napadení se podíleli i samotní organizátoři.

„Pořadatel se synem a členem ochranky bezdůvodně napadli mého syna Tomáše. Využili situaci, kdy jsem si šla před kulturní dům zakouřit. Pak už nevěsta mého syna vyběhla ven, abych šla dovnitř Tomášovi na pomoc,“ popisuje hrozivé momenty.

Dále uvádí, že když přiběhla dovnitř, tak jen viděla kolem svého syna spoustu lidí. Popisuje, že muž ležel v kaluži krve a byl v bezvědomí. Jeden z mužů mu měl údajně i dupat po hlavě.

„Musela jsem ho probrat politím vodou a pak poprosit jinou ochranku, aby mi ho pomohli odnést ven, protože ho chtěli dál mlátit. Za záchranu syna této ochrance velice moc děkuji,“ doplnila.

Napadení porybného kvůli sebrané povolence. Svědek útok slyšel v telefonu

Na místě zasahovali záchranáři i policisté. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví a nyní prověřují veškeré okolnosti,“ uvedla pro CNN Prima NEWS mluvčí policie Michaela Raindlová.

„Zdravotnická záchranná služba ošetřila na místě události jednu osobu, a to 36letého muže, kterého s lehkým poraněním transportovala do fakultní nemocnice,“ informoval mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.

Účastníci zábavy údajně páchali škody i ulicích města. Mimo rušení nočního klidu, to naštěstí odnesla jen ulámaná zrcátka u aut, uvádí web CNN Prima News. Nájemce kulturního domu informoval, že se určitě jednalo o poslední akci podobného typu, protože podle něj normální člověk nechce řešit incidenty.

