Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

  11:02aktualizováno  11:35
U Srní na Šumavě se může volně pohybovat několik vlků. Správci národního parku dnes informovali, že šelmy podle všeho utekly z výběhu u návštěvnického centra. Ze třinácti vlků, kteří v něm mají být, dnes napočítali devět. Park nyní ustanovil k odchytu vlků krizový štáb. V uplynulých dnech park pouze uváděl, že se v okolí výběhu pohybuje jeden toulavý vlk.
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu. | foto: NP Šumava

Vlk se začal pohybovat v těsné blízkosti výběhu v pátek. Správci Národního parku (NP) Šumava ještě tentýž den výběh pro veřejnost uzavřeli a uvnitř napočítali celkem deset vlků ze třinácti.

Vlky sčítali i další dny, naposledy v úterý ráno. To se dobrali čísla devět.

„I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než tříhektarovém výběhu velké množství úkrytů, kde se vlci mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu s jasně danými úkoly,“ vysvětlil dnes ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Hlavním úkolem krizového štábu je najít a odchytit vlky, kteří vykazují nižší míru plachosti. Takovým jedincem je právě vlk, který se opakovaně pohyboval kolem výběhu.

Správci také musejí zjistit, kudy vlci utekli. V pondělí mluvčí NP Jan Dvořák řekl, že se našlo v plotě místo, které bylo poškozené, přesněji řečeno podhrabané. „Otvor ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk protáhl,“ domnívá se mluvčí s tím, že je potřeba prověřit další možnosti, jako třeba půdní sesuv v kamenném moři uvnitř výběhu a podobně.

Vlky od pátku neustále sledují pomocí fotopastí, žádný z nich nevykazuje snahu, že by chtěl z výběhu utéct.

Kontakty pro nahlášení setkání s vlkem

Jan Mokrý 731 530 472
Oldřich Vojtěch 731 530 211
Martin Pazourek 731 530 546

Všichni vlci chovaní v návštěvnickém centru v Srní jsou čipovaní, GPS lokátory ale nemají. Prozatím nebyl k tomu důvod a také hlavně kvůli návštěvníkům, kteří tak mají větší pocit, že vlci ve výběhu žijí volně v přírodě.

Žádný z monitorovaných vlků zatím nevykazoval chování, které by bylo pro člověka nebezpečné. Vlci chovaní v blízkosti lidí však mohou vykazovat nižší míru plachosti.

„V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako setkání s jakoukoliv jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ radí mluvčí parku.

Pokud někdo vlky spatří, má ihned zavolat do NP (čísla uvedená v tabulce), nebo na tísňovou linku 158. „Důležité je uvést místo setkání a případně, pokud to situace dovolí, zvíře vyfotografovat nebo pořídit video,“ žádá vedoucí krizového štábu Martin Pazourek.

Vlka, který se neustále pohybuje kolem návštěvnického centra, se pokoušejí chytit pomocí odchytové klece, kterou správci umístili do místa, kterým vlk pravidelně chodí. Zatím do ní ale nevlezl, podle Dvořáka je chytrý a obchází ji. Nyní chtějí do okolí rozmístit několik nášlapných pastí.

Jedna plachá šelma se objevila na začátku srpna v okolí Hartmanic. Minulý týden se vlk objevil u Srní. Zda se jedná o stejného jedince, nebo se potuluje v okolí několik vlků, není teď jasné.

Vlčí smečka u návštěvnického centra v Srní

22. srpna 2017

