Hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib zde hledají štěstí, jen každý z nich trochu jinde a s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu něco dobrého přinese osudová věštba nebo padající hvězda.
Scenárista a režisér Martin Horský řekl, že by filmem rád rozčeřil vody současné české romantické komedie. „Plzeňská odysea je směsicí příběhů plných nadsázky a humoru. Někdy třeba i ujetého a černého, pod kterým ale stále bije vřelé srdce,“ přiblížil zaměření snímku.
Plzeňský rodák Martin Horský stojí například za divácky nejúspěšnějším českým filmem v novodobé historii Ženy v běhu. Po něm následovaly jeho snímky Srdce na dlani a Moře na dvoře.
„Všechny filmy, které jsem psal nebo i točil jako režisér, se odehrávaly mimo Plzeň. A protože jsem se tu narodil a žiju tady, přišlo mi líto, že jsem tu ještě netočil,“ povídá Horský.
„Měl jsem v počítači několik příběhů. Ty jsem pospojoval dohromady a přišlo mi fajn, že by jejich pojítkem byla právě Plzeň. Ty příběhy jsem i trochu poupravil, abychom využili například nejvyšší kostelní věž v Čechách. Příběhy nejsou inspirované přímo Plzní, je to spíš souhrn nápadů a inspirací, které jsem měl napsané. Z každého z nich bych asi film neudělal, ale bylo třeba je prolnout a pospojovat a přišlo mi fajn udělat město jejich pojítkem. U předešlých filmů byla pojítkem třeba rodina, ale tady je to město,“ vysvětlil scénárista a režisér.
Co se tedy ve filmu objeví kromě katedrály svatého Bartoloměje? Třeba ikonické záchodky na náměstí Republiky, Křižíkovy sady, ulice Bedřicha Smetany a Smetanovy sady, pivnice U Salzmannů… Natáčelo se také v krematoriu a v borské věznici.
Krásný a veselý film, říká Donutil
Režisér chtěl mimo jiné zachytit současnou podobu města, které se podle něj výrazněji objevilo ve filmu naposledy v Soukupově Diskopříběhu z roku 1987. „Zanedlouho se má náměstí předělávat, takže zůstane zaznamenána jeho současná podoba,“ slibuje Martin Horský. A dodává, že Někdo to rád v Plzni bude zřejmě nejkomediálnější film, který zatím natočil.
V ulicích města bylo během natáčení možné potkat spoustu známých tváří. Ve filmu hrají Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Veronika Freimanová, Marek Taclík, Martin Pechlát, Klára Issová, Štěpán Kozub, Petr Uhlík, Anna Fialová, Jenovéfa Boková, Václav Kopta, Zuzana Norisová nebo Michal Suchánek.
Miroslav Donutil se účastnil i pátečního natáčení na věži katedrály. „Krásné město a krásný film doufejme. Veselý, plný různých příběhů, které se tu potkají. Hraju takového pána, který se vrátil ze Spojených států a rovnou do své domovské Plzně. Takže předstírám, že jsem rodilý Plzeňák,“ usmíval se. Na otázku, jestli má k Plzni nějaký osobní vztah, nabízí lakonickou odpověď: „Jistě, já ji rád piju.“
Připomíná ale, že do města často přijížděl pracovně, a to mockrát. „Nedávno jsme tu byli s Divadlem ABC, předtím s Národním divadlem, a předtím často s mými představeními ještě v tom kulturním domě, který už neexistuje. A potom taky v Pekle,“ vzpomíná Donutil.
Pechlát jako spalovač, Issová v roli porodní sestřičky
Herec Martin Pechlát říká podobně jako jeho kolega, že s Plzní má vztah jako 99 procent pivařů. Navíc má na Domažlicku chalupu. V novém filmu režiséra Horského hraje spalovače v krematoriu, samotáře, který díky papouškovi najde to pravé štěstí.
Roli dívky, která je toho příčinou, dostala herečka Klára Issová. „Hraju porodní sestřičku v plzeňské porodnici a majitelku papouška. Porodila jsem už přes 5000 dětí, což si zaznamenávám a pak se díky náhodě potkám s postavou Martina Pechláta. Dnešní scéna, kterou natáčíme na plzeňské věži, tak to je takové naše první rande,“ líčí Issová.
Filmaře čeká ještě za pár týdnů natáčení scén v interiérech, které už se odehraje v Praze. Snímek Někdo to rád v Plzni bude mít premiéru v dubnu roku 2026. Producentem filmu je společnost Film Gate a snímek vzniká za finanční podpory Plzeňského kraje.