Návštěvnost CHKO Brdy, která funguje 10 let, roste a pomáhá místním podnikatelům

Autor: ČTK
  17:18aktualizováno  17:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvnost chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO), která je veřejnosti přístupná deset let, každým rokem roste, překračuje 100.000 lidí za rok a pomáhá místním podnikatelům. Turistická infrastruktura je dostatečná. Velkým přínosem středních Brd, kde byl do roku 2015 vojenský prostor, je Dům přírody Brd na zámečku Tři Trubky, který vybudovaly Vojenské lesy a statky (VLS) v roce 2023. Dům u Strašic, které jsou vstupem do Brd z plzeňské strany, funguje jako informační a vzdělávací centrum. Zaznělo to na dnešní výroční konferenci na zámečku.

"V turistickém ruchu jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet, stejně jako funkční Dům přírody, kudy projde letos 20.000 lidí a další polovina je neevidovaná. Do CHKO určitě přijde za rok přes 100.000 lidí," uvedl šéf Muzea Středních Brd Tomáš Makaj. V rozvoji turistické infrastruktury už se obce vyčerpaly a teď už je to na soukromnících, kteří teď třeba otevřeli několik menších penzionů.

"Cílem je nadále hledat cesty pro udržitelné využívání Brd turisty. Návštěvnickou infrastrukturu není třeba rozšiřovat. Budeme nadále podporovat okolní obce, aby byly služby pro návštěvníky primárně mimo CHKO, uvnitř nechceme infrastrukturu rozšiřovat. Pro nás je důležité, aby tu zůstal dostatek klidu pro organismy, které tady na chráněním území žijí," řekla Jana Fischerová Správy CHKO Brdy.

Rostoucí návštěvnost pomohla místním podnikatelům v obcích na okraji rezervace i ve vzdálenějších městech, jako jsou Rokycany. "Turistický ruch v Brdech výrazně podpořil provozovatele restaurací, stánků a penzionů," řekl ČTK Jiří Hahner (ODS), starosta Strašic na okraji CHKO. Obec se za deset let rozrostla o pětinu na 2800 obyvatel.

"Tím jak bylo teplé léto, tak tu bylo hodně turistů - chodili se schovat do lesa. A teď v září tu bylo rekordně houbařů," řekla ředitelka Destinační společnosti Rokycansko Dagmar Fillo. Podle ní nemohou do Brd lidé, kteří jsou líní. "Nevěřím, že tady dojde k velkému overturismu, protože kamkoliv chcete dojít, tak jsou to výlety na hodiny," uvedla. Destinace návštěvníkům říká, jakými cestami se mají dát, aby Brdy neničili, co mohou dělat na výletech a snaží se je v oblasti cíleně rozprostřít.

"Brdy jsou pro Rokycansko velmi důležité. Destinační společnost jsme nastavili tak, že se rozpíná od Berounky po Otavu a uprostřed leží pohoří Brdy," uvedl rokycanský starosta Tomáš Rada. Podle Jiřího Ondřejíčka, starosty brdského Dobříva, kam se stejně jako do Strašic lidé stěhují, se zájem o Brdy znásobil s rozmachem elektrokol. Podle něj je zatím málo propagačních materiálů pro turisty, chybí ubytování na vyšší úrovni a měly by se už obnovovat páteřní cyklotrasy i mobiliář.

Lesy tvoří 86 procent CHKO, která má rozlohu 345 kilometrů čtverečních. "Změnili jsme systém hospodaření. Projekt Life Adapt Brdy pomáhá lesy přizpůsobit změně klimatu. Pečujeme i o bezlesí, zadržujeme vodu v krajině a zpomalujeme její odtok. Zahrnujeme staré meliorační kanály, za deset let jsme vytvořili pět nádrží a řešíme prameniště," řekl šéf hořovické divize VLS Zbyněk Nejman. Smrky se daří nahrazovat listnatými dřevinami, aby byly porosty odolnější. "Spolupracujeme s obcemi v okolí. Ale veřejnost si musí uvědomit, že jsou to pořád vojenské a hospodářské lesy," uvedl. V Brdech jsou podle ředitele stále plochy s pyrotechnickou zátěží zejména v pěti bývalých dopadových plochách.

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