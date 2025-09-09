NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Autor: vb, ČTK
  10:42aktualizováno  11:03
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

KRIMI

Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici od 8:30. Zároveň prohledávají kancelář Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK) ve Františkánské ulici. Jde o obchodní společnost, kterou kraj zřídil a je jejím stoprocentním vlastníkem.

Zásah potvrdil bez bližších informací mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej i mluvčí hejtmanství Helena Frintová.

„Poskytujeme maximální součinnost tak, aby kriminalisté mohli provádět úkony v trestním řízení v co možná největším rozsahu a měli materiály, které potřebují, k dispozici. Z důvodu zachování mlčenlivosti ale nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila iDNES.cz Frintová. Dodala pouze, že by se mělo jednat o trestnou činnost, která se na úřadě děla za minulého volebního období.

Razie na hejtmanství. Kvůli tendru na software za 24 milionů viní dva lidi a firmu

KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.

Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu projektuje architektonické studio Evy Heyworthové.

Zástupci vedení kraje letos odhadli, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele asi dosud největší krajské stavby. Radní pro ekonomiku Pavel Strolený z ANO už dříve řekl, že letos je vyčleněno v rozpočtu kraje na lázně 140 milionů korun na projekty a část bouracích prací, které začaly loni. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.

Náklady stavby by měl kraj znát na konci letošního roku, aby se mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2026 a další roky.

Část bývalých městských lázní bourá bagr, hlavní budova zůstane zachována

Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně U Zvonu, která měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější.

Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně, kde má být reprezentativní galerie, a zadal projekt napřímo. Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026. Prostory v lázních vyřeší podle vedení kraje problémy Západočeské galerie, která nemá kde uchovávat a vystavovat exponáty, prostor v lázních mají mít i příspěvkové a zájmové organizace a spolky.

Jde již o druhý zásah kriminalistů NCOZ na krajském úřadě v letošním roce. Policie v květnu obvinila dva lidi a jednu firmu. Podle informací iDNES.cz jsou podezřelí, že ovlivňovali tendr na software za 24 milionů korun.

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025)
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale také ve Františkánské ulici. (9. září 2025)
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale také ve Františkánské ulici. (9. září 2025)
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025)








