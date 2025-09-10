Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Petr Ježek
  13:22aktualizováno  14:48
Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli detektivové v Plzeňském kraji a v Praze. V kauze zadrželi devět lidí kvůli zmanipulování zakázek a podvodům s dotacemi. Ve středu o tom oficiálně informoval EPPO. Obvinění jsou podezřelí, že způsobili škodu 22 milionů korun.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce v Praze zadržela Národní agentura pro organizovanou trestnou činnost České republiky devět lidí a v úterý provedla sedmnáct prohlídek prostor v Plzeňském a Pražském kraji.

Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale také ve Františkánské ulici. (9. září 2025)
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025)
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale také ve Františkánské ulici. (9. září 2025)
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025)
49 fotografií

Jde o součást vyšetřování podvodů v oblasti zadávání veřejných zakázek a dotačních podvodů v rámci modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji.

Ve středu před polednem to na svých stránkách oznámil Úřad evropského veřejného žalobce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že všech devět obviněných je stíhaných na svobodě.

Podle oficiálního vyjádření se akce týká podezření z podvodů při zadávání veřejných zakázek a veřejných nabídkových řízeních v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Nabídkové řízení spolufinancované z evropského Operačního programu Životní prostředí (OPE) bylo určeno na modernizaci školní kuchyně v Domažlicích.

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Šetření se rovněž týká zadávání veřejných zakázek na přípravné práce ve velkém investičním projektu, kterým je rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Plzni. „Ta má být podpořena z fondů EU. Jedná se i o špatné řízení v rámci společnosti ve veřejném vlastnictví odpovědné za realizaci projektu,“ informoval úřad.

Než policisté v úterý spustili rozsáhlou akci, na případu pracovali údajně více než dva roky.

Kraj chce zchátralé městské lázně proměnit v kulturní multifunkční objekt s galerií za přibližně dvě miliardy.

Specialisté z úřadu evropského žalobce i policisté mají důvodné podezření, že v obou případech byla zmanipulovaná výběrová řízení.

Část bývalých městských lázní bourá bagr, hlavní budova zůstane zachována

„Nabídková řízení byla podle našich závěrů manipulována tak, aby došlo k upřednostnění předem vybraných uchazečů a dále k podvodnému zneužívání prostředků veřejně vlastněné společnosti odpovědné za přípravu tohoto projektu. Touto činností měla být způsobena škoda ve výši přibližně 22 milionů korun,“ uvedl Ibehej.

„Z podvodů při zadávání veřejných zakázek a dotačních podvodů v souvislosti s nabídkovými řízeními bylo obviněno šest fyzických osob a dvě právnické osoby. Další tři osoby byly obviněny z podvodu spojeného se špatným řízením společnosti ve veřejném vlastnictví,“ informovali z centrály Úřadu evropského veřejného žalobce.

Ibehej dále upřesnil, že stíhání jsou vedena za dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod.

Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže

Policisté od úterního rána zasahovali v Plzni mimo jiné v budově krajského úřadu, dále ve Františkánské ulici, kde sídlí krajem zřízené Kulturní centrum Plzeňského kraje, i na radnici v Domažlicích.

„Poskytujeme maximální součinnost tak, aby kriminalisté mohli provádět úkony v trestním řízení v co možná největším rozsahu a měli materiály, které potřebují, k dispozici. Z důvodu zachování mlčenlivosti ale nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila v úterý dopoledne na dotaz iDNES.cz mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Mezi obviněnými by měl být podle serveru Novinky.cz i bývalý domažlický starosta Miroslav Mach.

EPPO je nezávislým úřadem veřejného žalobce Evropské unie. Odpovídá za vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU a jejich předvádění před soud.

Z chátrajících lázní v centru Plzně bude galerie (7. 12. 2022)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:53

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost...

10. září 2025  13:22,  aktualizováno  14:48

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídne k prodeji své nepotřebné kostýmy

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla příští týden provětrá divadelní fundus a nabídne do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy z opery, baletu, činohry i muzikálu....

10. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Loňské povodně způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun

Povodně v loňském září způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun. Voda v řekách začala stoupat po deštích od 11. září. Nakonec na řadě...

10. září 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

10. září 2025  14:42

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Návrh památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska přinese umělecká soutěž

Podoba památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi má vzejít z umělecké soutěže. Její podmínky a zadání...

10. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

V Lesním parku Klimkovice bude fotografická instalace Bílé koule

V Lesním parku Klimkovice u Ostravy bude od soboty k vidění fotografická instalace Bílé koule, kterou připravilo pět studentů Institutu tvůrčí fotografie v...

10. září 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Koupaliště Flošna v H. Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu v historii

Městské koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu ve své šestnáctileté historii. Od otevření 31. května do ukončení...

10. září 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.