Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Jitka Kubíková Šrámková
  10:22aktualizováno  10:22
Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v Nebílovském Borku na Plzeňsku rekultivovat ne vodou, ale odpadem. Do jámy ho má přijít milion tun.
Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11. ledna 2026) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....
Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....
Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....
Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....
7 fotografií

Žulový lom o rozměrech vytěžené plochy asi 120 na 70 metrů a hloubce kolem 30 metrů je kousek od kapličky svatého Vojtěcha. Pokud se navezený materiál přiveze, měl by zaplnit většinu jámy. Důvodem závozu je podle firmy Stavmonta nestabilní severní stěna lomu, která se může sesypat a s ní i sousední silnice vzdálená pár metrů.

Zdeněk Albl, starosta Štěnovického Borku, pod který spadá i ten Nebílovský, uvedl, že kdyby firma lom zavezla rekultivačním materiálem, porušila by plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru, který je platný a závazný.

V místě se podle starosty těžilo od poloviny 18. století. Část lomů je opuštěná a ten, o který se vede spor, se skládá ze tří částí. „Dvě byly dříve zaplavené a v jedné části těžilo Družstvo cementářů a kameníků z Holoubkova. V roce 1997 požádali o rozšíření těžby, tedy o to, aby těžbě mohli otevřít prostor celý. V ruce měli posudky o kapacitě ložiska,“ vypráví Albl.

V kamenolomu vybuchl střelný prach, vážně zraněný střelmistr byl pod vlivem drog

Obec, která vlastnila jeden ze zatopených lomů, ho směnila s firmou a umožnila těžbu, ale podle starosty vznikla dohoda, že prostor se po vytěžení upraví, zalesní a těžební jáma se nechá zatopit, což je v plánu rekultivace a sanace.

Místní se podle jeho slov bojí, že odpadní materiál, kterým se jáma má zavézt, znehodnotí místním studny, protože v místě bývalé těžby může skončit i nebezpečný odpad. Na otázku, jestli obec, v jejíž bývalé části už je vytěženo, udělala chybu, když v minulosti směnou pozemku těžbu umožnila, odpověděl, že ne. „Firma by měla postupovat s větším ohledem na životní prostředí a na život občanů,“ míní starosta.

Znalecký posudek s informacemi o nestabilní severní stěně lomu, která je od silnice vedoucí podél lomu vzdálená čtyři až pět metrů, zpracoval Jiří Růžička. „Stěna je ve špatném stavu. Pokud se nebude dělat nic, jednoho dne to spadne a odnese to i silnice, která je součástí zvětralého žulového masivu pod ní,“ popsal odborník na oceňování nerostných surovin a ložisek, na seismiku a na stabilitu skalních stěn.

Ze severní stěny, která je podle Růžičky silně zvětralá, prý navíc vypadávají velké kusy hornin. „Hrozivě vypadá šupina 15 metrů dlouhá a sedm metrů vysoká o mocnosti metr až metr a půl. Ta spadne dolů a tím procesy postoupí ještě blíž k silnici,“ sdělil.

„Zda to vydrží ještě dva roky, za to bych ruku do ohně nedal,“ doplnil. Zároveň přiznal, že ale zavezení lomu rekultivačním materiálem nemusí být jediným řešením.

Stěna by šla zajistit kotvami

Další možností je zajistit severní stěnu kotvami, které by musely být dlouhé šest až osm metrů a muselo by jich být hodně. „Po celé délce by musely být lepené. Aby byla zajištěna bezpečnost i pod stěnou, protože těžaři jednou lom opustí, musela by se také obepnout sítěmi,“ popsal Růžička. Vypadat by to podle něj mohlo podobně, jako to vidí lidé přijíždějící do Českého Krumlova. Tam jsou skalní masivy na pravé straně směrem do Krumlova obehnané sítěmi a prohnané kotvami. Právě Růžička českokrumlovské řešení navrhoval.

Odborník uvedl, že zasíťování by přišlo odhadem na pět milionů korun, k tomu se musí připočítat i kotvy, dohromady tedy tak šest milionů korun. „To je ale hodně hrubý odhad,“ upozorňuje Růžička. Navíc připomněl, že zpevněnou stěnu musí někdo stále kontrolovat a opravovat, a to také někdo musí platit.

„Kdyby se problému chtěli zbavit navěky, museli by stěnu podepřít zásypem. Když to zpevní kotvami a zabezpečí sítěmi, je to na omezenou dobu třeba 30 až 40 let,“ říká Růžička.

Strach lidí o kvalitu vody ve studnách komentoval tak, že rekultivační materiál, kterým se lomy zavážejí, musí mít průkazy bezpečnosti.

Za posledních deset let se podle Růžičky v České republice povolilo zasypání dvaceti až třiceti lomů, většinou z podobných důvodů. „Těžaři počítají s tím, že lom zasypou, pokud to není chráněná přírodní památka, a vydělají na tom. Pokud tam přijde milion kubických metrů, není to moc velké množství. Když někdo hovoří o tom, že firma si tím přijde na 50 milionů korun, přehání,“ poznamenal Růžička.

Že by zasíťování a kotvení zaplatila sama obec, to starosta odmítá. „Firma dává ze zisku peníze do fondu pro rekultivaci a sanaci území po jeho vytěžení. Z toho by mohli zasíťování platit,“ nastínil starosta.

Jisté už ale je, že obec si nechá zpracovat revizní posudek. Posudek znalce Růžičky nepovažuje starosta Zdeněk Albl za dostačující k tomu, aby se mohlo o zavezení lomu rozhodnout.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Zinscenované vraždy jako nástroj vydírání. Jihlavský gang stojí před soudem

Obžalovaný Jan Mach (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který začal projednávat...

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem jihlavského gangu. Šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Dotyční podle obžaloby také zinscenovali vraždy,...

13. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

V okolí Prahy nejezdila řada spojů. Hrozily úrazy, někteří chodci nazuli nesmeky

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu především v kopcích a na okrajích Prahy. Nejezdila většina příměstských autobusů a vlaků spojujících metropoli a středočeské obce. Velké...

13. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud potvrdil pokutu 5,2 milionu korun od ÚOHS pro Asociaci jazykových škol

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 5,2 milionu korun, kterou v roce 2023 vyměřil Asociaci jazykových škol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem...

13. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)

V centru Havířova dopoledne na zasněžené silnici boural autobus s dětmi. Šofér podle všeho nedobrzdil a narazil do nákladního vozidla. Nehoda, která se obešla bez vážných zranění, se stala na...

13. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  12:04

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie, nemocnost vzrostla o 40 pct

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie. Nemocnost oproti začátku roku vzrostla v uplynulém týdnu zhruba o 40 procent procent, když se počet nemocných...

13. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Máme přehled nejprestižnějších plesů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  11:57

Silničáři otevřeli v 10:00 pro nákladní dopravu silnici 10 do Harrachova

ilustrační snímek

Silničáři v 10:00 otevřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Osmnáctikilometrový...

13. ledna 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

V Olomouckém kraji bylo loni 91 případů žloutenky, dvě třetiny na Přerovsku

ilustrační snímek

Hygienici v Olomouckém kraji zaznamenali v loňském roce 91 případů žloutenky typu A, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Nejvíce jich bylo na...

13. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:09

Skladový systém, na který dosáhne každý: Český SySEL udělá pořádek ve firmě

13. ledna 2026  11:40

Pohárové běhy v Besednici a ve Velešíně se poběží naposledy

ilustrační snímek

Jihočeský běžecký pohár už zná kalendář na novou sezonu. Některé závody jsou tradiční, dva z nich se však poběží naposledy.

13. ledna 2026  11:31

Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Strážníci ukázali nebezpečnou bublinu v ledu na Brněnské přehradě

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým...

13. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.