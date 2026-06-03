Jahodárna Klatovy Pavel Bonk
- adresa: Štěpánovická, Klatovy
- samosběr začal ve středu 3. června
- otevírací doba: každý den 8 – 18 hodin nebo do vysbírání
- cena: samosběr 99 Kč/kg, trhané jahody 199 Kč/kg
- kontakt: 664 557 096
Rezervace není možná, ale je dobré si dopředu ověřit, zda jsou daný den jahody k dispozici. Podle majitele jahodárny Pavla Bonka je nejlepší sledovat facebookové stránky Jahodárny Klatovy , kam dává aktuální informace, nebo si zavolat. Preferuje sociální síť. Zákazníci si jahody mohou nasbírat do svých nádob, nebo si přímo na místě koupit papírové nebo dřevěné košíky. Platba je možná pouze hotově.
Jahodníky rostou na plantáži o velikosti 6 až 7 hektarů na slámové podestýlce.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
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Sady Nebílovy
- adresa: Nebílovy
- jahody začali prodávat 18. května
- otevírací doba: pondělí až pátek 9-11, 12-17 hodin, sobota 8-16 hodin
- cena: trhané 220 Kč/kg
- kontakt: 720 961 988
Sadaři trhají jahody každý den brzy ráno, aby je zákazníci dostali čerstvé. Aktuálně (k 3. 6.) vydávají jahody pouze na rezervace, které přijali v předchozích dnech. „Nestíháme uspokojit zákazníky, poptávka je veliká. Vše je momentálně vyprodané, nepřijímáme rezervace,“ přiznala vedoucí Sadů Nebílovy Jana Zikmundová.
Situace by se měla zlepšit následující týden. Úroda je podle ní dobrá, ale do velkého zájmu o jejich plody se promítlo také to, že v Plzni u řeky Mže skončila největší jahodárna v kraji. Ještě vloni fungovala.
V Nebílovech pěstují jahody na půlhektarové ploše v několika foliovnících hydroponickým způsobem. Další sklizeň bude podle počasí v září až v říjnu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz