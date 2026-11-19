„Na silnici I/27 zasahují u nehody autobusu všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle prvotních informací by žádné z dětí, které autobusem cestovaly, nemělo být vážně zraněné,“ nejprve řekl pro iDNES.cz mluvčí plzeňské policie Ondřej Hodan.
Později policisté upřesnili, že nehodu nepřežila řidička automobilu. „Zasahující lékař musel na místě konstatovat smrt,“ uvedl mluvčí zdravotnických záchranářů Martin Štěpán.
Záchranáři, kteří vyhlásili režim mimořádné události s hromadným postižením osob, poslali k nehodě čtyři sanitky, dvě výjezdové skupiny s lékařem a inspektora provozu. „Žádné z dětí ale neutrpělo vážné zranění, jedná se maximálně o lehká zranění,“ informoval Štěpán.
Do nemocnice podle Štěpána sanitky vezou deset dětí a tři dospělé. „Osm dětí na dovyšetření a dvě s lehkým zraněním břicha. Ta utrpěli i dospělí,“ upřesnil Štěpán. Zbývajících 38 dětí předškolního věku podle něj převáží z místa nehody hasičský evakuační autobus.
Cesta z divadla
Děti z kaznějovské mateřské školy podle zjištění iDNES.cz cestovaly z Plzně, kdy byly na divadelním představení.
Autobus se při nehodě částečně převrátil na bok. Hasiči děti a pedagogy dostávali ven přes okénko. Na místo dorazil i evakuační autobus z Košutky, uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.
Ještě před příjezdem hasičů podle Poncara u místa nehody zastavil vůz odtahové služby. „Jeho řidič řetězem zajistil autobus proti případnému pohybu. Spolu s dalšími svědky se pak pokoušel dostat děti ven skrz okénko u řidiče,“ popsal situaci bezprostředně po nehodě Poncar.
„Proběhla evakuace autobusu a děti budou následně převezeny hasičským autobusem zpátky do školy,“ doplnil Štěpán.
Silnice I/27 je v úseku mezi Třemošnou a Kaznějovem zcela uzavřena.