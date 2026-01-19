Nehoda se stala na 97,5 kilometru dálnice D5 u Nýřan ve směru na Prahu krátce po půl třetí odpoledne.
Čtyřiatřicetiletý řidič dodávky narazil do šipky a vozidla silničářů, jenž stáli v odstavném pruhu.
Šofér zůstal ve zdemolované kabině zaklíněný. Hasiči ho museli vyprostit pomocí hydraulických nástrojů. Zranil si při tom nohu.
„Muž byl našimi záchranáři ošetřen, zajištěn a předán s úrazem dolní končetiny letecké záchranné službě,“ informovala za záchranáře jejich mluvčí Andrea Divišová.
Kvůli jeho vážnému zranění mu policisté neprovedli dechovou zkoušku, nařídili proto odběr krve v nemocnici. „Veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabýváme,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.