Policejní mluvčí Eva Červenková v pátek potvrdila obvinění ženy. „Policejní komisař z územního odboru Plzeň-venkov zahájil v uplynulých dnech trestní stíhání třicetileté ženy jako obviněné ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti v jednočinném souběhu s přečinem těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla mluvčí.
Žena loni 5. ledna nezvládla řízení na mokré dálnici se zbytky rozbředlého sněhu. Jela v pravém pruhu ve směru na Prahu.
|
Řidička na D5 narazila do účastníků jiné nehody, při vyšetřování zemřel policista
„S vozidlem Škoda Fabia se dostala do smyku a přejela pravou krajnici, kde srazila tři osoby. Sedmadvacetiletý policista z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra zde řešil se dvěma cizinci jejich předešlou dopravní nehodu. Policista na následky zranění zemřel, oba cizinci utrpěli vážná zranění,“ popsala Červenková.
Fabie podle prvotních informací narazila do policejní dodávky i nabouraného auta cizinců, které stály v odstavném pruhu. Přitom smetla policistu řešícího předchozí náraz auta cizinců do svodidel i oba muže z už nabouraného osobního auta.
Těžce zraněného muže v uniformě převáželi záchranáři do nemocnice v kritickém stavu, krátce po převozu ale zemřel. Jeho pohřeb pak byl s policejními poctami.
Zraněným cizincům bylo v době nehody 28 a 29 let.
|
Dronaři u tragické nehody na D5 rozbili stroj za statisíce korun, zavadil o dráty
Po tragické nehodě si rozbili dron plzeňští specialisté, kteří havárii monitorovali. Na místě byla totiž snížená viditelnost, stroj narazil do drátů elektrického vedení a spadl na zem.