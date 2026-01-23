Nákladní auto narazilo na D5 do svodidel, unikla nafta. Dálnice je už průjezdná

Časně ráno narazilo na 86. kilometru D5 u Dobřan nákladní auto do svodidel a unikla z něj nafta. Dálnice ve směru na Prahu byla zcela uzavřená a v opačném směru byl průjezdný jen jeden pruh.
Podle mluvčího hasičů Petra Poncara se nehoda stala ve 4:24 hodin a obešla se bez zranění. Kamion poté, co prorazil svodidla, skončil napříč jízdními pruhy.
„Svodidla, jež byla nehodou odmrštěna do vozovky, jsme odřezali a dali na stranu. Při nehodě došlo k úniku cca 200 litrů nafty, který jsme vyřešili sorbentem. Informovali jsme o tom i odbor životního prostředí,“ popsal Poncar.
Na místo nehody vyjel vyprošťovací speciál z Hasičské stanice Plzeň-Košutka, který pomohl s vyproštěním kamionu do pozice, aby již neblokoval průjezd.
„Dálnice na Prahu je v místě nehody již průjezdná levým jízdním pruhem,“ uvedli policisté na síti. Směr na Rozvadov byl zprovozněn krátce předtím.