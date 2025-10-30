Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, za jízdy mu upadlo kolo

Provoz na dálnici byl obnoven po jedné hodině odpoledne. „Nákladní vozidlo bylo odtaženo, vozovka uklizena a vyčištěna a provoz na dálnici je zcela obnoven,“ oznámila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Nehoda se stala po 03:00. Podle mluvčího hasičů Michala Holečka se kamion převrátil na bok. Řidič vylezl z kabiny sám ještě před jejich příjezdem.
Později policejní mluvčí Dagmar Mifková upřesnila, jak se nehoda stala. „Řidič jel s nákladním vozidlem Renault po dálnici ve směru jízdy na SRN v pravém jízdním pruhu, kde v prostoru 98. kilometru došlo k upadnutí pravého zadního kola a následnému smyku. S vozidlem přejel přes levý jízdní pruh, travnatý pás a do středových svodidel, do kterých narazil a poté s vozidlem skončil na pravém boku,“ popsala mluvčí.
Přivolaní záchranáři sedmadvacetiletého šoféra vyšetřili, poučili a nakonec nechali na místě. „Jeho stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
„Docházelo k úniku nafty, kterou hasiči ohradili a likvidovali sorbentem. Uniklá nafta byla zachycena v lapolu. Zbylou naftu v nádrži, zhruba 110 litrů, jsme přečerpali do barelů. Provedli jsme protipožární opatření,“ popsal zásah Holeček.
Hasiči svoji činnost ukončili před šestou hodinou. Pak následovalo vyproštění kamionu.
Dechovou zkoušku měl řidič negativní. Škoda na vozidle byla vyčíslena na půl milionu korun, na poškozených svodidlech vznikla škoda ve výši 138 tisíc korun.
„Na 98. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov havarovala nákladní souprava a dálnice je v tomto směru neprůjezdná,“ oznámili ráno policisté na síti X. „Sjezd využijte na 93. kilometru (Exit Nýřany) a nájezd pak na 100. kilometru (Exit Heřmanova Huť), kdy objízdná trasa vede přes Nýřany,“ doplnili.
I před sjezdem na Nýřany byla před 05:30 podle ŘSD asi kilometrová kolona ve směru na Rozvadov.