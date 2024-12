Provoz na D5 komplikovala nehoda dodávky a náklaďáku, zranilo se sedm lidí

Nehoda dodávky s kamionem se stala před třetí hodinou ráno nedaleko Líní na Plzeňsku.

„K nahlášené dopravní nehodě vyslalo zdravotnické operační středisko inspektora provozu a jednu posádku RZP. Informace z místa byly nejasné, protože volajícím byl projíždějící řidič. Na místě záchranáři zjistili, že se jedná o dopravní nehodu dodávky s vlekem a nákladního automobilu. Inspektor provozu na místo nehody nechal vyslat další tři posádky RZP,“ informoval za záchrannou službu Martin Štěpán.

Záchranáři ošetřili sedm lidí. Pět z dodávky a dva z nákladního vozidla, všichni byli cizinci. „Utrpěli povětšinou zranění lehčího charakteru na hlavě a na horních i dolních končetinách. Ve stabilizovaném stavu jsme je převezli na příslušná oddělení zdravotnických zařízení,“ doplnil informace Štěpán.

„Museli jsme lidi z dodávky vyprošťovat. Všichni byli při vědomí,“ informoval operační hasičský důstojník.

Podle policie jel třiatřicetiletý řidič s nákladní soupravou Mercedes s autopřepravníkem po dálnici ve směru jízdy na Rozvadov. „V prostoru 89. kilometru do autopřepravníku narazil tahač tovární značky Scania s návěsem Wielton devětapadesátiletého řidiče. Po střetu došlo k odmrštění vozidla Mercedes a autopřepravníku vpravo do odstavného pruhu, kde se autopřepravník odpojil od tažného vozidla a zůstal ležet částečně v pravém a částečně v odstavném jízdním pruhu na levém boku. Vozidlo Mercedes poté narazilo do pravých krajových svodidel, převrátilo se a zůstalo ležet na pravém boku. Nákladní souprava Scania s návěsem po nárazu pokračovala asi 120 metrů v původním směru jízdy a poté zůstala stát pravou přední částí v pravém silničním příkopu, kdy zasahovala do odstavného a částečně i do pravého jízdního pruhu,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dechové zkoušky měli oba řidiči negativní.

„Upozorňujeme na uzavření exitu 93 dálnice D5, kde na 89. kilometru směrem na Rozvadov časně ráno došlo ke střetu dodávky a nákladního vozidla. Provoz na dálnici je v místě nehody možný levým jízdním pruhem. Apelujeme na řidiče, aby místem projížděli s opatrností,“ napsala ráno policie na síti X.

Kolem půl desáté informace zaktualizovala s tím, že sjezd z dálnice na exitu 93 je již otevřený. „Pravý jízdní pruh dálnice v místě nehody ve směru na Rozvadov je stále neprůjezdný,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Bez omezení se začalo jezdit před jedenáctou hodinou.