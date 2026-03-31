Sanitka převážející pacienta se střetla s náklaďákem, skončila v příkopu

Valentýna Bílá
  12:32aktualizováno  12:32
Sanitka se v úterý střetla s nákladním automobilem u Dolní Lukavice na Plzeňsku. Lehké zranění utrpěl jak její řidič, tak záchranářka. Převážený pacient vyvázl nezraněn.
Fotogalerie4

Na Plzeňsku v úterý havarovala sanitka převážející pacienta. Střetla se s nákladním autem. (31. března 2026)

„Nehoda se stala před tři čtvrtě na devět na silnici I/27 u Dolní Lukavice,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Na Plzeňsku v úterý havarovala sanitka převážející pacienta. Střetla se s nákladním autem. (31. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Sanitka skončila po střetu s nákladním vozidlem v příkopu. „Sanitní vůz převážel pacienta. Ten v souvislosti s dopravní nehodou žádné zranění neutrpěl,“ uvedla za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Pacienta odvezl do zdravotnického zařízení jiný vůz záchranářů. Zranění ale utrpěl jak řidič sanitky, tak jeho kolegyně. „Mají lehká poranění a převezli jsme je do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ dodala Korčíková.

Co předcházelo kolizi nyní zjišťují dopravní policisté. Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a zajistili místo nehody.

Silnice byla z důvodu nehody zcela uzavřena a objízdná trasa vedla z Přeštic přes obec Dolní Lukavice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

Ukrajinci v ÄŚesku slavĂ­ Velikonoce s rodinou a pĹ™ipravujĂ­ tradiÄŤnĂ­ pokrmy

Pro Ukrajince, kteří přišli do Česka po začátku ruské invaze na Ukrajinu, zůstávají Velikonoce důležitým svátkem, i když je dnes slaví v jiném prostředí a...

31. března 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.