Hasiči, policisté a záchranáři vyjížděli k převrácenému autu u Křenov v neděli před sedmou hodinou ráno.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o nálezu vozidla na střeše na polní cestě v katastrálním území Křenovy na Domažlicku,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Uvnitř vozidla se nacházel zaklíněný sedmačtyřicetiletý řidič. Záchranáři už mu nedokázali pomoct.
Převrácené auto při nehodě poškodilo hnízdo, na záchranáře útočily vosy
Jak a kdy k nehodě došlo, zjišťují nyní dopravní policisté. „Veškerými okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté územního odboru Domažlice a k přesné příčině úmrtí muže byla nařízena soudní pitva,“ dodala Šmaterová.