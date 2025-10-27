„Havarovaný návěs se stále nedaří odstranit z tělesa dálnice a na 119. kilometru se před sjezdem z dálnice vytvořila kolona o délce zhruba šest až sedm kilometrů,“ informoval odpoledne policejní mluvčí Ondřej Hodan.
„Pokud míříte do Německa a máte tu možnost, zvolte prosím objízdnou trasu bez využití dálnice přes Folmavu nebo Železnou Rudu,“ žádal mluvčí. Předpoklad policie, že vyproštění návěsu bude trvat zhruba do 18 hodin, se potvrdil.
Nehoda se stala před třetí hodinou ranní poblíž Boru. Při nehodě se zranili tři lidé ve věku od 21 do 64 let, uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
V důsledku poruchy jednoho nákladního vozidla se v zúžení vytvořila kolona. Sedmatřicetiletý řidič kamionu dostatečně nevěnoval pozornost při řízení a nesledoval situaci na silnici. Zezadu narazil do dalšího nákladního vozidla, které před ním stálo.
„Oba dva řidiči utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice. Policisté je vyzvali i k dechovým zkouškám, které dopadly negativně,“ uvedla ráno pro iDNES.cz policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara byla kabina jednoho z kamionů silně zdeformována a hasiči z ní museli řidiče vyprostit.
Kvůli povaze nehody byl povolán i záchranářský vrtulník. Podle mluvčího záchranné služby Luboše Boučka ošetřili nakonec tři lidi.
„Řidiče, kterého museli vyprostit hasiči, byl následně při vědomí se zraněním závažnějšího charakteru transportován do zdravotnického zařízení letecky. Druhý z řidičů byl po ošetření směřován se středním zraněním do Stodské nemocnice a třetí řidič byl po vyšetření a podepsání negativního reverzu ponechán na místě,“ vyjmenoval Bouček.
Mluvčí letecké záchranné služby Jolana Číhová doplnila, že muž, kterého přepravoval vrtulník, měl zranění hlavy. Letečtí záchranáři ho předali na akutní zónu urgentního příjmu Fakultní nemocnice Plzeň.
„Došlo také k proražení nádrže a k úniku velkého množství nafty, zhruba tisíc litrů. Únik nebylo možné zastavit, a proto jsme vše řešili s odborem životního prostředí. Naftu jsme zachytili v lapolu,“ popsal Poncar a dodal, že na místě zasahovaly čtyři jednotky.
Uzavírka se protáhla přes celý den, protože havarovaný návěs se nedařilo z dálnice odstranit, řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz