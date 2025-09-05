Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Nehoda na Jateční třídě se stala krátce po půl desáté dopoledne. Značně zkomplikovala dopravu na už tak přetížené komunikaci kvůli uzavřené sousední Těšínské ulici.
Podle dosavadních informací kamion s podvalníkem, který vezl stavební stroj, jel po Jateční třídě směrem od Rokycanské třídy. Nákladní vůz převážející pivo jel opačným směrem.
Ze stavebního stroje se ale během jízdy uvolnilo jedno rameno s ovládacím pultem a trefilo kabinu nákladního vozidla.
Při nehodě se zranil jeho řidič. „Osmačtyřicetiletého muže jsme transportovali s lehkým zraněním do zdravotnického zařízení. Dále také muže ročník 1994 nezraněného k observaci,“ uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Jednalo se o spolujezdce.
Hasiči z nákladního auta nikoho vyprošťovat nemuseli. Na místě kromě nich zasahovali i hasiči Správy železnic.