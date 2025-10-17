Řidič v Plzni srazil matku s dítětem na tramvajovém ostrůvku, lekl se jiného auta

Autor: votr
  19:12aktualizováno  19:12
Osmapadesátiletý řidič vjel v pátek odpoledne na tramvajový ostrůvek v Plzni na Klatovské třídě. Srazil přitom ženu s malou čtyřletou holčičkou. Obě byly převezeny do nemocnice. Dle prvotních informací nejsou v ohrožení života.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Řidič Škody Octavia vyjížděl ze slepé ulice na Klatovskou třídu ve směru jízdy z centra, kdy se údajně lekl vozidla přijíždějícího z protisměru z ulice Dvořákova. Následně strhl řízení na pravý chodník, kde narazil do popelnice. Poté opět strhl volant, tentokrát doleva a najel na ostrůvek zastávky městské dopravy,“ vylíčil policejní mluvčí Michal Schön.

U nehody zasahovalo dle mluvčího plzeňské záchranné služby Luboše Boučka několik posádek.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

17. října 2025  17:35,  aktualizováno  17:35

17. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

