„Senát odvolacího soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Klatovech a znovu rozhodl tak, že obžalovaný je povinen zaplatit náhradu nemajetkové újmy sedmi poškozeným,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Současně soudci zamítli odvolání odsouzeného motocyklisty Víta Bareše proti únorovému verdiktu klatovského soudu. Bareše soudci potrestali za usmrcení z nedbalosti, řidičák mu ponechali.

Tragédie se stala 12. června 2022 na hlavní silnici z Klatov do Železné Rudy v místě zvaném Poschingrův dvůr. Tam přecházela babička se čtyřmi dětmi a psem šikmo přes hlavní silnici. Měli ještě vozík naložený dřevem, které byli sbírat v lese. V místě není přechod, silnici nepřecházeli kolmo kvůli svodidlům na druhé straně vozovky. Navíc u místa přecházení se lámal úsek s ostrým sluncem a stínem vytvářeným lesem.

Kromě motorkáře poslala státní zástupkyně před soud i babičku dětí. „Všichni čekali na pokyn obžalované, až jim řekne, a teprve pak začali překonávat silnici. Nikdo z chlapců ani obžalovaná neřekli, že by s nimi Šimon nešel společně. Zhruba v polovině vozovky obžalovaná zaregistrovala motorku a dala dětem další pokyn ve smyslu: Honem, jede motorka. Rozhodně není prokázaná varianta, že by obžalovaná při zahájení přecházení komunikace nechala nezletilého Šimona stát, přecházela s ostatními a on šel až několik metrů za nimi. Není prokázáno, že by chlapce nechala za sebou a ztratila o něm přehled,“ vysvětloval letos v lednu soudce Eduard Wipplinger, proč u odvolacího soudu ženu definitivně zprostili všech obvinění.

Pravomocně osvobozená žena tak má také nárok na odškodnění od motorkáře. Podle původního rozhodnutí klatovského soudce měl motorkář platit jen rodičům a sourozenci oběti nehody.

V místě nehody dělali loni znalci v přítomnosti soudce vyšetřovací pokus. Ten potvrdil, že motorkář skupinku viděl na vzdálenost asi 180 metrů. Šimonovi scházelo podle spisu asi 1,4 metru k doběhnutí na krajnici, když se v silnici nečekaně zastavil. Zřejmě u něj nastalo takzvané zamrznutí.

Motorka ho srazila, byl na místě mrtvý. Podle názoru odvolacího soudu není běžné a nikdo nemůže vyžadovat, aby při přecházení přes silnici dospělí vedli tak velké dítě za ruku.

Žena po celou dobu tvrdila, že motorkář jel rychle a nebrzdil. Podle vyšetřovacího pokusu měl motorkář pět vteřin na to, aby se rozmyslel, jak na situaci zareagovat. Pokud by začal brzdit hned, jakmile zahlédl skupinku – to byl podle pokusu ve vzdálenosti 180 metrů od nich, mohl tragédii zabránit, řekli znalci. On se rozhodl chodce objet, což nebylo šťastné řešení. Školáka srazil v rychlosti přibližně 77 kilometrů v hodině.

„V okamžiku, kdy jsem skupinku chodců zaregistroval, se pohybovali uprostřed silnice na dělicí čáře. Začal jsem přibržďovat, aby stihli přejít. V protisměru nic nejelo, tak nebyl důvod, abych dupl na brzdu. Kdybych začal intenzivně brzdit, ztratil bych nad motorkou kontrolu, a mohl tak smést celou skupinu. Bohužel se tam zasekl ten kluk, v té vteřině jsem už nedokázal zareagovat,“ vysvětloval už dříve motorkář, proč zvolil zrovna variantu přibržďování.