Nákladní auto havarovalo na 140. kilometru dálnice D5 před čtvrteční půlnocí.
K nehodě došlo v místě, kde je provoz sveden do dvou jízdních pruhů, kdy jeden pruh vede ve směru na Rozvadov a druhý na Plzeň.
„Řidič nákladního vozidla se při výjezdu z omezení choval neohleduplně a najel celou nákladní soupravou na mobilní kovová svodidla. Přitom došlo k poškození palivových nádrží, ze kterých na komunikaci unikla motorová nafta,“ popsala nehodu policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Hasiči likvidovali větší únik nafty v řádu stovek litrů z havarovaného vozidla. Použili jsme velké množství sorbentu. Dále jsme provedli protipožární zabezpečení havarovaného kamionu,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Při nehodě se nikdo nezranil. Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, ta měla negativní výsledek. „Nehodu vyřešili na místě v příkazním řízení,“ dodala Raindlová.
Náhradní trasa ve směru k německým hranicím začíná na sjezdu 136 Mlýnec a vede přes Přimdu na exit 144 Kateřina, kde se auta vrací zpět na dálnici. Ve směru od Rozvadova na Prahu je dálnice průjezdná.
