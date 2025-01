Řidička dostala na namrzlé silnici smyk a narazila do stromu, bouralo se i jinde

Devětačtyřicetiletá řidička vyjela z namrzlé silnice u Nepomuka a narazila do stromu. Je vážně zraněná. (9. ledna 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Devětačtyřicetiletou ženu, která mezi obcí Mileč a Nepomuk kolem půl deváté sjela z namrzlé silnice a narazila do stromu, museli hasiči vyprošťovat. „Vzhledem k vážnému charakteru dopravní nehody byla na místo vyslána i letecká záchranná služba. Ve vážném stavu ji transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.

U zraněné řidičky nemohli policisté provést dechovou zkoušku, vyžádali si proto odběr krve ve zdravotnickém zařízení. Podle hasičů byly silnice v okolí Nepomuka silně namrzlé, zavolali proto silničářům, aby je přijeli posypat.

Další nehoda se stala u Kokořova, který je od Nepomuka vzdálený zhruba sedm kilometrů. „Před devátou hodinou havarovalo osobní auto a skončilo v řece Úslavě na střeše. Posádku jsme dostali ven bez použití vyprošťovacích nástrojů,“ informoval mluvčí hasičů Petr Poncar. Na místo dojel vyprošťovací hasičský speciál ze stanice v Plzni na Košutce, který auto z potoka vyzvedl.

Při kolizi unikly do řeky pohonné hmoty, hasiči proto do toku umístili sorpčního hada a sorbent na jímání škodlivin z hladiny.

Záchranáři odvezli z převrácené Hondy do nemocnice jednapadesátiletého muže a o tři roky mladší ženu. Oba utrpěli lehčí zranění.

Nedlouho poté na stejném místě havarovala šestašedesátiletá řidička, která nabourala do svodidel. Záchranáři ji ošetřili na místě.

Další nehody na Klatovsku, Plzeňsku i Domažlicku

Dvě osobní auta se střetla také na silnici mezi Novým Městečkem a Hartmanicemi na Klatovsku. Jedno skončilo na střeše, druhé v příkopu. Z této nehody putovala do nemocnice devětatřicetiletá řidička, utrpěla lehké zranění.

Bez zranění se obešla další událost mezi Českou Břízou a Hromnicemi na Plzeňsku. Tady před osmou hodinou teprve sedmnáctiletý řidič ve vozidle Ligier sjel z namrzlé silnice do hlubokého příkopu a auto zůstalo stát na boku.

Bouralo se také u Spáňova na Domažlicku. „Nejprve se osobní auto střetlo se zvěří a následně do něj narazil další vůz,“ popsal v krátkosti událost kolem půl jedenácté Poncar. I tato nehoda se obešla bez zásahu zdravotníků.

Do výčtu dopoledních nehod patří také kolize osmdesátiletého řidiče, který boural u Petrovic u Sušice na Klatovsku. Sjel do příkopu. Záchranáři ho na místě ošetřili a odvezli na další vyšetření do nemocnice.

Krátce po osmé hodině ráno vyjížděli hasiči také k Dobřívu na Rokycansku. Tam se na úrovni lokality Melmatěj střetla tři vozidla. „Pětačtyřicetiletý řidič jel s vozidlem Dacia od Strašic na Dobřív a zřejmě vlivem namrzlé komunikace se dostal s vozem do levého příkopu, kdy byl vymrštěn zpět na komunikaci, kde zůstal na střeše. Od Strašic jel třiapadesátiletý řidič s vozidlem Ford, který se chtěl vyhnout vzniklé překážce, ale opět vlivem namrzlé silnice přejel do protisměru, kde se střetl s vozem Škoda, které řídil osmačtyřicetiletý řidič,“ popsala kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.

Řidiče z Dacie a jeho spolujezdkyni si převzali do péče záchranáři. „Žena byla po vyšetření a bez zranění ponechána na místě. Řidiče transportovali naši záchranáři po vyšetření pouze s lehkými obtížemi interního charakteru k vyšetření do zdravotnického zařízení,“ uzavřel za záchrannou službu Luboš Bouček.