Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

Autor: svm
  17:32aktualizováno  17:32
U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu na silnici dostalo smyk celkem pět aut, co do sebe vzájemně narazily.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Redakci iDNES.cz to oznámila plzeňská policejní mluvčí Dagmar Mifková.

„Řidič, ročník 2002, se svým vozidlem Škoda Superb vyrazil na silnici přesto, že mu z vozidla unikalo palivo. Kvůli tomu dostalo smyk dalších pět aut, která jela za ním. Vozidla do sebe vzájemně narazila,“ doplnila Mifková s tím, že další okolnosti nehody budou dále vyšetřovat policisté.

Na místě zasahovali také záchranáři, kteří následně uvedli, že do nemocnice převezli na pozorování batole, dívku a devětatřicetiletou ženu. Nikdo neutrpěl vážné zranění.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Kevin Costner měl konflikt na place. Průšvih v Yellowstone není pro hvězdu zdaleka jediný

Kevin Costner se znovu dostal do křížku s kolegy. Hollywoodský herec a režisér, známý svým nezkrotným egem, prý při natáčení seriálu Yellowstone vyvolal hádku, která vyústila v jeho předčasný odchod...

Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...

25. října 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Rokycany za pět milionů doplnily do Husových sadů plochy pro sport a fitness

Pracemi za pět milionů korun pokračovaly letos Rokycany v postupných úpravách Husových sadů a Kalvárie - nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších ploch veřejné...

25. října 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté našli 11letou dívku z Kladenska

Policisté pátrali po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Policisté ji v sobotu díky svědkům...

25. října 2025  14:22,  aktualizováno  16:54

Výstava Svět kostek v Olomouci představí stovky modelů ze stavebnice Lego

Rekordní kuličkodráha z Nizozemska či obří ruské kolo Tomáše Kašpaříka zapsané v Guinnessově knize rekordů budou patřit k hlavním lákadlům výstavy Lego modelů...

25. října 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Frýdlantu poprvé rozhodnou o části rozpočtu, k dispozici je půl mil.Kč

Lavičku, strom, venkovní gril, sochu nebo místo k setkávání, takové projekty mohou obyvatelé Frýdlantu na Liberecku navrhnout v participativním rozpočtu...

25. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Rozšíření Pražského okruhu za 1,3 miliardy. Vznikne nový most přes Počernický rybník

Státní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na...

25. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Praha testuje kompostování vyhozených potravin, v odpadu jich končí 13 procent

Pražské popelnice skrývají překvapivé množství použitelných potravin. „Když přepočítáme, kolik průměrný Pražan vyhodí potravin ročně, vychází to na 62 kilogramů,“ přiblížila Irena Baláková z Provozně...

25. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Vysoká škola báňská pošle do vesmíru nanoroboty a chytré tričko

Dva výrazné úspěchy si v posledních dnech připsali zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava. Vedle toho, že se škola stala vedoucí institucí výzkumu udržitelné energetiky v České republice, si...

25. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Nemocnice Plzeňského kraje otvírají ambulance, pokrývají tak žádanou péči

Stodská nemocnice, jedna ze čtyř akutních nemocnic Plzeňského kraje, otevřela dvě nové ambulance - poradnu pro chronické a nehojící se rány a pro syndrom...

25. října 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Při noční nehodě na Strakonicku se zranili tři lidé

Při nehodě, která se stala v noci na dnešek u obce Předmíř na Strakonicku, se zranili tři lidé, jeden z nich těžce. Auto začalo po nehodě hořet, trojici...

25. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Šumava má za sebou první výraznější sněžení letošního podzimu

Na Šumavě do dnešního rána sněžilo, na některých místech zůstala ležet dvoucentimetrová vrstva sněhu. Je to první výraznější sněžení letošního podzimu na...

25. října 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali ji do hlavy

Jihočeští policisté se zabývají napadením dívky ve Vimperku, kterou měla podle její matky zmlátit skupina mladistvých, když se vracela v podvečer domů. Policie zároveň vyzývá případné svědky...

25. října 2025  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.