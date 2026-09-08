Dva mladí muži zemřeli uplynulou neděli brzy ráno v troskách dodávky, která mezi Ejpovicemi a Rokycany vyjela z dálnice D5, jela desítky metrů po svahu vedle dálnice a pak se převrátila u můstku pod autostrádou.
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Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku
Dodávka jela od Plzně na Prahu a kolem půl šesté najednou vybočila z dálnice. „Řidič narozený v roce 2007 z dosud nezjištěných příčin vyjel s vozidlem Citroën Jumper vpravo mimo těleso dálnice a následně s ním spadl z mostku. On ani spolujezdec narozený v roce 2006 bohužel nehodu nepřežili. Dále se celou věcí zabývají rokycanští kriminalisté, kteří mimo jiné u obou zemřelých nařídili soudní pitvu,“ popsal krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan.
V posledních 10 dnech je to na dálnici D5 na Rokycansku druhá tragická nehoda. Obě si jsou podobné v tom, že řidiči umírali v troskách auta po nečekaném vyjetí z dálnice.
Počet obětí dopravních nehod během prázdnin
- Plzeňský kraj – v roce 2026: 8 (v roce 2025 to bylo 6)
- Karlovarský kraj – v roce 2026: 2 (v roce 2025 to byly 3)
V průběhu letních prázdnin zemřelo při bouračkách v Plzeňském kraji osm lidí, o dva více než v roce 2025. V Karlovarském kraji zemřel jeden člověk přímo na místě nehody, autem sražená chodkyně v Karlových Varech o posledním prázdninovém víkendu zraněním podlehla po několika desítkách hodin v nemocnici. Loni si prázdninové nehody v Karlovarském kraji vybraly životy tří lidí.
Červenec ještě vypadal na silnicích západních Čech nadějně. V Karlovarském kraji policisté zapsali do statistiky obětí bouraček nulu, v Plzeňském kraji jednu smrtelnou nehodu. V noci z 2. na 3. července mezi Maršovicemi a Částkovem na Sušicku narazila padesátiletá žena s osobním autem do stromu. „Nebyla držitelkou řidičského oprávnění,“ uvedla po nehodě policejní mluvčí Iva Vršecká.
V srpnu záchranáři a policisté řešili v Plzeňském a Karlovarském kraji dohromady hned devět tragédií chodců, cyklistů, řidičů motorek, lidé umírali i v autech.
Po nárazu s motorkou do stromu u silnice zahynul u šumavské Horské Kvildy dvaapadesátiletý muž, který zdejší silnice projížděl na motocyklu.
I při další tragické nehodě na Klatovsku člověk zemřel po nárazu do stromu. Stalo se to 15. srpna nedaleko Sušice, obětí byl téměř osmdesátiletý cyklista. Do betonových palisád, které zpevňují na silnici u Štěnovic na Plzeňsku vyvýšený střed kruhové křižovatky, narazil 10. srpna osmdesátiletý muž v osobním autě. Senior byl na místě mrtvý. Policisté dál zjišťují, co bylo příčinou téhle tragédie.
Šofér nákladního auta měl alkohol v dechu
V Karlovarském kraji řešili policisté první tragickou nehodu letošních prázdnin až 27. srpna. U Kynšperku nad Ohří se střetly nákladní auto s elektromotocyklem. Náklaďák narazil přední částí do elektrovozítka, které jelo stejným směrem. Čtyřiasedmdesátiletý jezdec elektromotocyklu na místě zemřel.
„Orientační dechová zkouška u šestašedesátiletého řidiče nákladního vozidla byla pozitivní, přístroj ukázal hodnotu 0,26 promile alkoholu v dechu. Kriminalisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
O posledním prázdninovém víkendu byly silnice v celé republice pod zvýšeným dohledem policistů, paradoxně to ale byl v západních Čechách nejtragičtější konec týdne. Záchranáři a policisté zasahovali hned u čtyř tragických bouraček.
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Při noční nehodě na D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW
Na Rokycansku nezvládla zřejmě velmi rychle jedoucí osobní auto čtyřiatřicetiletá cizinka a kolem půl třetí v noci s ním u Mýta na Rokycansku vyletěla z dálnice. Auto prorazilo i svodidla a skončilo v příkopu pod dálnicí. Žena nehodu nepřežila, s těžkými zraněními záchranáři převezli do nemocnice její spolujezdkyni.
Ten samý den řešili policisté se záchranáři sražení dvacetileté ženy na přechodu v Karlových Varech. Narazilo do ní auto, které řídil osmnáctiletý mladík.
„Vážně zraněná žena byla letecky přepravena do nemocnice, i přes veškerou snahu zraněním následně v nemocnici podlehla. Karlovarští kriminalisté žádají všechny, kteří v sobotu 29. srpna po 16. hodině místem u přechodu ve Staré Kysibelské šli nebo projížděli, a mohli by poskytnout svědectví nebo záznam z palubní kamery, aby volali na bezplatnou tísňovou linku policie 158,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek. I tuhle tragédii řeší policisté jako usmrcení z nedbalosti.
Třetí obětí bouraček poslední prázdninové soboty byl čerstvě plnoletý muž, který vyjel na motorce v zatáčce ze silnice a jeho jízdu ukončil náraz do stromu vedle cesty mezi Hradištěm a Radonicemi na Domažlicku.
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Při nehodě u Horšovského Týna zemřel řidič. Auto šlo přes střechu a zastavilo o strom
V neděli krvavý víkend na silnicích pokračoval smrtí cizince, který nezvládl průjezd po silnici mezi Horním Metelskem a Horšovským Týnem také na Domažlicku. Auto se po vyjetí ze silnice několikrát převrátilo a narazilo do stromu. Muži už nebylo pomoci.
Černá série na silnicích ale pokračuje i v prvních zářijových dnech. Zatím nejtragičtější je nedělní nehoda na dálnici D5 u Ejpovic, kterou nepřežili dva lidé.
Koronera a pohřební službu volali policisté ve čtvrtek i ke srážce seniora na jízdním kole s dodávkou v Malém Boru na Klatovsku. Podle prvních zjištění nedal senior na kole přednost dodávce na hlavní silnici. Muž, kterému bylo 72 let, nehodu nepřežil.
V pátek časně ráno srazilo auto na silnici mezi Chebem a Františkovými Lázněmi chodce, který nebyl podle svědků ve tmě vůbec vidět. Policista Jan Bílek uvedl, že kolem půl páté ráno volala na tísňovou linku policie řidička oznamující, že po silnici první třídy jde chodec ve tmavém oblečení bez jakýchkoli reflexních prvků. „Jen o několik desítek sekund později, ještě než na místo dorazili policisté, jsme přijali další oznámení. Tentokrát o střetu osobního vozidla s tímto chodcem pod dálničním mostem. Při střetu utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ řekl ke zbytečné tragédii policista Bílek.
Za celý loňský rok zemřelo na silnicích Plzeňského kraje 35 lidí, podle neoficiální statistiky jich bylo do nedělního poledne zaznamenaných 20. V Karlovarském kraji loni zahynulo při nehodách 13 lidí, letos už 10. Navíc 11. obětí je mladá žena z Karlových Varů, která zemřela na následky zranění déle než 24 hodin po nehodě.