Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení

Valentýna Bílá
  11:02
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Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na elektrokoloběžce. Nehoda se stala v centru města na místě pro přecházení před Velkou synagogou na Klatovské třídě. Chybu udělal řidič auta i muž na koloběžce, který chtěl silnici přejet, místo aby sesedl.

Podle městské policie je to naprosto ukázková situace na silnicích, kdy se sejde několik pochybení najednou. Nehoda se stala na jednom z nejrušnějších míst ve městě.

„Ve stejný okamžik na stejném místě se potkaly dvě chyby. A byl z toho malér. Jeden účastník neměl místem pro přecházení projíždět, druhý nerespektoval světelnou signalizaci,“ okomentovala odpolední nehodu z uplynulého pátku mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.

Osmnáctiletý kurýr na elektrokoloběžce vjel na místo pro přecházení v době, kdy na semaforu pro chodce svítila zelená. Zároveň na semaforu určeném pro vozidla svítil oranžový panáček.

Koloběžkáře srazil čtyřiadvacetiletý řidič vozidla značky Škody Octavia, který vjel na místo pro přecházení z Palackého ulice v plné rychlosti. Přes kamion, který stál v pravém jízdním pruhu, neviděl, zda někdo přes silnici přechází.

Kurýr po střetu utrpěl lehké zranění hrudníku a záchranáři ho převezli do nemocnice.

Řidič i sražený kurýr měli dechové zkoušky negativní. „Policisté se příčinou nehody dál zabývají,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Počítejte s chybami ostatních

Mluvčí plzeňských strážníků upozorňuje, že uživatel elektrokoloběžky je považován za řidiče nemotorového vozidla, obdobně jako cyklista, a místo pro přecházení není přechod ani přejezd pro cyklisty či koloběžkáře.

„Pokud chce cyklista nebo uživatel koloběžky komunikaci v takovém místě překonat, měl by sesednout a komunikaci přejít jako chodec. V okamžiku, kdy místem projíždí, není v postavení chodce a nevztahují se na něj stejná pravidla,“ vysvětlila pravidla silničního provozu.

Podle ní nemohou ani řidiči vozidel spoléhat na to, že se všichni účastníci provozu budou vždy chovat přesně podle předpisů. Právě naopak. A mohou se tam objevit i ti, kteří tam být nemají.

„V okolí přechodů, míst pro přecházení a světelně řízených křižovatek je potřeba počítat s možnými chybami ostatních a věnovat maximální pozornost provozu i světelné signalizaci,“ pokračuje Weidl.

Cyklistům a koloběžkářům připomíná, že přechod pro chodce není určený k jízdě. Správně mají sesednout a jít po něm, stejně jako chodci. „Nespoléhejte pouze na zelený signál. Vždy se přesvědčte, že vás řidič vidí a reaguje na vás,“ uzavírá.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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