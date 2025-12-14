Těžká nehoda se stala v sobotu po poledni na křižovatce silnice mezi Rokycany a Březinou.
„Řidič, narozený v roce 1941, jel s vozidlem Dacia Sandero ve směru na Rokycany a při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci na Osek nedal přednost protijedoucímu nákladnímu vozidlu řízenému mužem, narozeným v roce 1983, a došlo ke střetu,“ popsal nehodu policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Požití alkoholu u obou řidičů policisté vyloučili. Těžce zraněného seniora odvezli záchranáři do nemocnice, kde později zemřel. Nehodou se dále budou zabývat dopravní policisté z územního odboru Rokycany.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz