„Událost je bez zranění osob a situaci řešíme ve spolupráci s hasiči Správy železnic,“ komentoval situaci mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Dvě ovce ovšem podle něj náraz nepřežily.
Hasiči kvůli nehodě nemuseli evakuovat cestující vlaku, kterých bylo přibližně šedesát. V soupravě byli i čtyři členové vlakového personálu.
„Po vyšetření nehody by měl vlak dál pokračovat v jízdě,“ doplnil Poncar.
Nehoda se stala ve čtvrt na devět ráno. Zvířata srazil rychlík Rožmberk. Některé další vlaky nabíraly podle vyjádření Českých drah desítky minut zpoždění, jiné spoje dokonce dopravce odřekl.
Provoz v úseku mezi Blovicemi a Ždírcem České dráhy obnovily před jedenáctou dopoledne.