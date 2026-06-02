Nejčastější jména novorozenců v Plzeňském kraji byly vloni Jakub a Eliška

Nejpopulárnějšími chlapeckými jmény v Plzeňském kraji byly loni Jakub, Matyáš a Matěj. U novorozených dívek dominovaly Eliška, Viktorie a Anna. Také v tomto regionu se potvrdil vyšší podíl dědění jmen z otce na syna, než tomu je v ženské linii. Téměř každý třetí otec se jménem Václav ho předal synovi, uvedl dnes Český statistický úřad v Plzni.
"U chlapců dlouhodobě dominuje Jakub, jímž bylo v kraji pojmenováno 88 novorozených chlapců. Druhé pořadí obsadili Matyášové (81), kteří v roce 2024 předčili Jany. Třetí místo patřilo Matějům (75), kteří loni odsunuli Jany až na čtvrtou příčku," uvedla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. V první dvacítce se podle ní stále objevují tradiční jména Jan, Václav a Antonín, ale doplňují je i novější jako Tobiáš, Oliver a Sebastian. Nízkou četnost mají jména neobvyklá jako Vincent, Mark a Max.
"Jméno Jakub potvrdilo prvenství nejen na republikové úrovni, ale kromě Plzeňského kraje v šesti dalších regionech Česka. Ve třech krajích dominoval Matyáš, ve dvou Jan. Atypický byl Karlovarský kraj, kde se do popředí dostal David, a Praha s vysokou četností dětí se jménem Adam," uvedla Křížová. V obou regionech se ale dělila o prvenství s Matyášem.
Nejoblíbenější loňské jméno dívek v Plzeňském kraji byla Eliška, která se na první příčce objevuje od roku 2023, kdy vystřídala dominující Annu. "Jménem Eliška bylo v našem regionu pojmenováno 78 novorozených holčiček. Druhou příčku obsadila Viktorie (73) a třetí Anna (57)," uvedla Křížová. Mezi nejoblíbenějšími jsou stále tradiční česká jména jako Anežka, Barbora nebo Marie, která doplňují modernější Sofii, Lauru nebo Miu. Neobvyklá byla jména Lara, Zora a Lea.
Eliška dominovala kromě Plzeňského kraje v dalších pěti regionech. "Ve stejném počtu krajů se do popředí probojovala Viktorie a v Praze a Libereckém kraji patřila mezi nejoblíbenější Sofie," uvedla Křížová.
Výskyt tradičních českých jmen hlavně u chlapců je podle ní možné vysvětlit vysokou mírou jejich dědění, což je v Plzeňském kraji nejlépe dokumentovatelné u Václava, ale také u Jiřího, Petra a Jakuba. U dívek se na první příčce děděných jmen umístila Kateřina, kde ale podíl dědění činil jen necelých pět procent, tedy každá 20. Následovaly Lucie, Barbora a Jana.