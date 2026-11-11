Na každé straně dálnice je navíc jedna plocha pro nadměrné náklady a také pro policii nebo silniční inspekci.
Ve směru do Německa zvládly firmy přestavbu původního parkoviště v loňském roce, teď dokončují práce na odpočívce ve směru z Německa do vnitrozemí. Ta je větší, namísto původních 106 míst pro kamiony jich tu nově je 303.
„V průběhu neděle 15. listopadu bude nově otevřena odpočívka na příjezdu z Německa. Řidiči tu najdou potřebné zázemí, je tu vybudované například i dětské hřiště. Na druhé straně (ve směru do Německa) jsou dvě čerpací stanice, na právě otevírané odpočívce je zatím jedna, budování druhé se připravuje. V příštím roce se tu bude budovat takzvaný vítací objekt, ve kterém si přijíždějící řidiči budou moci v kioscích zakoupit dálniční známky, mýtné jednotky,“ uvedl dnes na odpočívce generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
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Vítací objekt vznikne z bývalé budovy odbavení, která jako jedna z mála zůstala z původního dálničního přechodu. Tím první auta projela před 29 roky.
I když dnes po poledni lehce pršelo, dělníci například dosazovali na stožáry lampy osvětlení či kamery sledující prostor. Navigační cedule s informacemi o volných místech jsou už osazené. Technici na zrekonstruované benzince odstraňovali ochranné folie z nově instalovaných čerpacích stojanů.
Vedoucí oblasti společnosti Strabag Milan Krbec řekl, že se na stavbě dělalo i 15 hodin denně sedm dnů v týdnu. „Měli jsme tu i vlastní recyklační linku, asi 90 procent vybouraných původních hmot jsme v naší betonárce zase použili, například do spodních betonů. Je tu výborný tým lidí, od hlavního stavbyvedoucího Milana Vitáka, bez Zdeňky Škardové by nefungovaly na tak velkou stavbu návozy materiálů,“ vysvětloval Krbec.
Kvůli inflaci a navýšení cen materiálů v posledních dvou letech bude nakonec celková suma za přestavbu odpočívky asi o 100 milionů vyšší, než bylo ve smlouvě. V této sumě jsou i tři parkovací místa navíc, navíc je kolem odpočívky oplocení nebo upravené křižovatky odpočívky.
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Libor Čihák ze společnosti Suptel řekl, že na každé z obou odpočívek museli natáhnout kolem čtyř kilometrů vodičů, v podzemí je překvapoval beton i v místech, kde vůbec neměl být. „Tahle stavba byla pro nás všechny velká výzva. Každý z nás jsme občas zařvali do lesa, že jsme tu neměli být. To je už za námi. Podle mě je výsledek krásný, vše se zvládlo včas,“ podotkl Čihák.
Pro stavbaře byli nakonec největším problémem řidiči, kteří nerespektovali zákazy vjezdu a s osobními auty i s kamiony se za každou cenu cpali do staveniště.
I přes dokončení největší dálniční odpočívky v ČR stále chybí stovky odstavných míst pro kamiony u dálnic. Proto řidiči, kteří musejí dodržovat bezpečnostní přestávky, parkují i přímo na dálničních nájezdech a výjezdech, což je podle odborníků velmi nebezpečné. Kamioňáci ale argumentují, že nemají kde jinde zastavit.