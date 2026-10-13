Někteří starostové z Plzeňska, kteří jsou i v Parlamentu, na radnicích skončí

Poslanci a senátoři z Plzeňského kraje, kteří jsou zároveň starosty, většinou v komunálních volbách uspěli. V čele svých radnic ale budou pokračovat jen někteří. S převahou ve svých obcích zvítězili dlouholetí starostové Vejprnic a Břas - poslanec ODS Pavel Karpíšek a senátor za STAN, nestraník Miroslav Kroc. Jejich volební strany získaly nadpoloviční většinu mandátů a oba se chtějí o posty starostů opět ucházet, řekli dnes ČTK.
Volby vyhrál ve Stříbře na Tachovsku také poslanec Martin Záhoř z ANO, jeho setrvání v čele radnice je ale nejisté, protože se na spolupráci dohodly jiné strany. Starostou nebude ani končící senátor Lumír Aschenbrenner, který byl od roku 1998 v čele druhého plzeňského obvodu Slovany, nebo poslankyně STAN Michaela Řehková - od roku 2010 starostka v Kozolupech na severním Plzeňsku. Oba ve volbách kandidovali, ale oba předem řekli, že o post starosty už nebudou usilovat. Řehková, dříve Opltová, se do zastupitelstva obce z pátého místa kandidátky nedostala. Aschenbrennera vynesly preferenční hlasy na první místo mezi kandidáty ODS ve Slovanech i v zastupitelstvu Plzně. ODS ale skončí v opozici.
Záhořovo ANO a nezávislí kandidáti pro Stříbro za 33,8 procenta hlasů získali šest z 15 mandátů, skončí ale nejspíš v opozici. Na spolupráci se v osmitisícovém městě dohodly strany, které skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě - uskupení Pro Stříbro současného místostarosty Karla Lukeše, Žijeme Stříbro a My pro vlídnou radnici s celkem osmi mandáty.
"Nepotřebujeme k tomu koaliční smlouvy. Podali jsme si ruku, domluvili jsme se. My a minimálně ještě jedno sdružení jsme už před volbami avizovali, že s panem starostou Záhořem, potažmo s ANO, nepůjdeme," řekl dnes ČTK Lukeš. Před volbami mezi ním a Záhořem vypukl konflikt. "Běží tady vyšetřování policie. Já jsem to nazval zastrašováním nebo vydíráním kandidátů ze strany pana starosty, takže ty vztahy byly narušeny tímto způsobem," uvedl Lukeš.
Záhoř situaci nekomentoval. "Naděje umírá poslední, já k tomu nebudu v současné době poskytovat žádné další informace," řekl.
Karpíšek ve Vejprnicích u Plzně, kde žije asi 4600 obyvatel, dělal starostu mezi roky 1993 až 2002, pak byl osm let místostarostou a od roku 2010 je opět starostou. Jeho uskupení Pravé Vejprnice získalo 52,85 procenta hlasů a 12 z 21 mandátů, spojit by se mělo ještě s jedním partnerem, řekl ČTK. Oproti minulým volbám si polepšilo, před čtyřmi roky získaly Pravé Vejprnice 38,68 procenta a osm z tehdejších 19 mandátů.
Jednoznačně vyhrál volby také senátor Kroc v Břasích na Rokycansku. Pod radnici spadá pět obcí s celkem asi 2300 obyvateli. Kroc, který desítky let pracoval ve státní správě a nyní byl tři volební období starostou Břas, chce v práci starosty pokračovat. Jeho uskupení Pro harmonický rozvoj obce získalo 81,81 procent hlasů a 13 z 15 křesel v zastupitelstvu. Před čtyřmi roky měl 85,59 procenta hlasů a rovněž 13 mandátů. "Chtěl bych pokračovat dál, za mě má smysl mít v Senátu hlas a informace ze samospráv a naopak. Takové propojení dobře funguje," řekl.