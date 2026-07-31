Němčovice na Rokycansku se za dvě desetiletí rozrostly z 92 na 210 obyvatel

Němčovice na Rokycansku se za dvě desetiletí rozrostly z 92 na 210 trvalých obyvatel. Stěhují se tam mladí díky krajině u Berounky, bohatému komunitnímu životu, ale také internetu zdarma, který obec zavedla před 20 lety. Věkový průměr obce za loňský rok byl 33 let a další mladí tam staví rodinné domky, řekl ČTK starosta Němčovic Karel Ferschmann (SNK). Před 20 lety bylo poslední popisné číslo 40, teď obec přidělovala číslo 76 pro nový rodinný dům.
"Výhoda je, že se sem stěhují hlavně mladé rodiny. Podařilo se nám je přilákat, protože jsme jim umožnili stavět," uvedl. Obec po dohodách se soukromými majiteli pozemků v roce 2005 schválila první územní plán, v němž vyčlenila první parcely, po 15 letech ho rozšířila o další rozvojové plochy. "Kromě územního plánu byla důležitá čistírna odpadních vod s kanalizací," řekl starosta. Obec má od roku 2004 kořenovou čistírnu, kterou postavila jako druhá v Plzeňském kraji po Spáleném Poříčí. "Zatím ji nemusíme rozšiřovat kvůli výstavbě, kapacita je dostatečná. Funguje výborně, před třemi lety jsme museli pouze vyměnit náplň prvního kořenového pole," uvedl.
Ceny parcel začínaly před 20 lety na 50 korunách za metr čtvereční, teď jsou 2500 Kč/m2. "A už nemáme v podstatě nic volného. V novém územním plánu je ale další rozvojová plocha nad obcí," uvedl starosta. Němčovice se navíc domluvily s novým šéfem zemědělské Kladrubské a.s, který navrhl, že na firmou vykoupených pozemcích připraví dalších sedm parcel.
"Expanzi" obce podle Ferschmanna určitě pomohl také internet zdarma od roku 2006, kdy obec vybudovala vlastní internetovou síť NE-NET, na níž je připojeno 300 lidí, kteří platí jen 3000 Kč za připojení. "Na to jsem docela hrdý, protože jsme lidem ušetřili spoustu peněz a dneska i ty naše babičky surfují lépe než já. Jednou psaly noviny: Londýn, Paříž a Němčovice, tam mají lidi internet zadarmo," uvedl.
Podle Ferschmanna je v obci výborná parta mladých i seniorů, nepřišli žádní problémoví občané. Perfektně fungují hlavně hasiči, fotbalisté a "čtvrtečníci", což je silná komunita, která se schází v hospodě a organizuje kulturu a zájezdy obecním autobusem s 53 místy, který je při každém výletu plný. Hodně pomáhají také místní podnikatelé. Němčovice teď například budují 300 metrů silnice do nové bytové zóny, kde je 35 téměř plně zastavěných parcel. Externí firmy za stavbu chtěly pět milionů korun, ale místní firma ji staví za třetinu.