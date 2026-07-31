Němčovice na Rokycansku se za dvě desetiletí rozrostly z 92 na 210 obyvatel

Autor: ČTK
  10:55aktualizováno  10:55
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Němčovice na Rokycansku se za dvě desetiletí rozrostly z 92 na 210 trvalých obyvatel. Stěhují se tam mladí díky krajině u Berounky, bohatému komunitnímu životu, ale také internetu zdarma, který obec zavedla před 20 lety. Věkový průměr obce za loňský rok byl 33 let a další mladí tam staví rodinné domky, řekl ČTK starosta Němčovic Karel Ferschmann (SNK). Před 20 lety bylo poslední popisné číslo 40, teď obec přidělovala číslo 76 pro nový rodinný dům.

"Výhoda je, že se sem stěhují hlavně mladé rodiny. Podařilo se nám je přilákat, protože jsme jim umožnili stavět," uvedl. Obec po dohodách se soukromými majiteli pozemků v roce 2005 schválila první územní plán, v němž vyčlenila první parcely, po 15 letech ho rozšířila o další rozvojové plochy. "Kromě územního plánu byla důležitá čistírna odpadních vod s kanalizací," řekl starosta. Obec má od roku 2004 kořenovou čistírnu, kterou postavila jako druhá v Plzeňském kraji po Spáleném Poříčí. "Zatím ji nemusíme rozšiřovat kvůli výstavbě, kapacita je dostatečná. Funguje výborně, před třemi lety jsme museli pouze vyměnit náplň prvního kořenového pole," uvedl.

Ceny parcel začínaly před 20 lety na 50 korunách za metr čtvereční, teď jsou 2500 Kč/m2. "A už nemáme v podstatě nic volného. V novém územním plánu je ale další rozvojová plocha nad obcí," uvedl starosta. Němčovice se navíc domluvily s novým šéfem zemědělské Kladrubské a.s, který navrhl, že na firmou vykoupených pozemcích připraví dalších sedm parcel.

"Expanzi" obce podle Ferschmanna určitě pomohl také internet zdarma od roku 2006, kdy obec vybudovala vlastní internetovou síť NE-NET, na níž je připojeno 300 lidí, kteří platí jen 3000 Kč za připojení. "Na to jsem docela hrdý, protože jsme lidem ušetřili spoustu peněz a dneska i ty naše babičky surfují lépe než já. Jednou psaly noviny: Londýn, Paříž a Němčovice, tam mají lidi internet zadarmo," uvedl.

Podle Ferschmanna je v obci výborná parta mladých i seniorů, nepřišli žádní problémoví občané. Perfektně fungují hlavně hasiči, fotbalisté a "čtvrtečníci", což je silná komunita, která se schází v hospodě a organizuje kulturu a zájezdy obecním autobusem s 53 místy, který je při každém výletu plný. Hodně pomáhají také místní podnikatelé. Němčovice teď například budují 300 metrů silnice do nové bytové zóny, kde je 35 téměř plně zastavěných parcel. Externí firmy za stavbu chtěly pět milionů korun, ale místní firma ji staví za třetinu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Vědci budou po dobu 12 měsíců měřit v Brně na 35 místech emise škodlivin

ilustrační snímek

Vědci boudou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Od minulého týdne instalují senzory, které doplní stávající...

1. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie

ilustrační snímek

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého, na tělo v řece upozornili svědci, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti události policie vyšetřuje,...

1. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo, vědci napočítali patnáct rybích druhů

ilustrační snímek

Patnáct druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném Mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce, jehož obnova byla dokončena loni jako součást protipovodňových...

1. srpna 2026  9:56,  aktualizováno  9:56

Přerov chystá obnovu veřejného prostranství v Lýskách za 5,2 milionu korun

ilustrační snímek

Přerov připravuje revitalizaci veřejného prostranství v místní části Lýsky. Projekt v odhadované hodnotě 5,2 milionu korun bez DPH zahrnuje nové chodníky,...

1. srpna 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po bouřkách v noci na dnešek hasiči na východě Čech vyjížděli na desítky míst

ilustrační snímek

Po bouřkách v pátek večer a v noci na dnešek museli hasiči na východě Čech vyjíždět na desítky míst, aby odstranili spadlé stromy a větve. Většinou nezpůsobily...

1. srpna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům

ilustrační snímek

Dvě ženy zemřely v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...

1. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  10:48

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:30

U Frýdlantu nad Ostravicí zemřel po nehodě osmadvacetiletý motorkář

ilustrační snímek

Osmadvacetiletý řidič motocyklu zemřel v pátek odpoledne po střetu s osobním vozidlem u Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Novinářům to dnes sdělil...

1. srpna 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

V Ústeckém kraji zemřel v červenci na silnicích jeden člověk, stejně jako loni

ilustrační snímek

V Ústeckém kraji zemřel v červenci při dopravních nehodách stejně jako loni jeden člověk. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtů ČTK se v...

1. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:29

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.