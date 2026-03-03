Výlet dětí do útulku má policejní dohru, jednu skautku kousl venčený kříženec

Jitka Kubíková Šrámková
  14:22aktualizováno  14:22
Rokycanští skauti chtěli na podzim 2024 potěšit psy z útulku v nedalekých Němčovicích. Místo radosti psů či venčitelů, že něco udělali pro němou tvář, vše skončilo zahájením trestního stíhání. Obviněna je obec, zaměstnankyně útulku a jeden skautský vedoucí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Malá skautka, na podzim 2024 jedenáctiletá dívka, utrpěla při venčení psů z útulku dvě tržné rány v zadní části hlavy poté. Kousl ji jeden z tamních kříženců.

Skauti si vzali k vyvenčení čtyři psy. Obec, která útulek provozuje, argumentuje tím, že se pes se jen bránil, když kolem něj bylo hodně lidí.

„Obec Němčovice jako provozovatel Útulku pro psy Zdeňka Srstky byla obviněna ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, stejně tak i čtyřiadvacetiletá M. V. jako zaměstnankyně útulku,“ stojí v obvinění. Obviněný ze stejného přečinu je i skautský vedoucí.

Podle obvinění zaměstnankyně útulku nezajistila vhodný výběr psa k venčení, dostatečně děti a zejména vedoucího skautského oddílu nepoučila o tom, jak je řádně a bezpečně venčit, a psy neopatřila žádným bezpečnostním náhubkem.

Max, kříženec labradora s ridgebackem. (3. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 1 fotografii

K poranění malé skautky došlo 12. října 2024 pravděpodobně před půl jednou odpoledne na silnici nedaleko hřbitova v Němčovicích při venčení psa jménem Max. Je křížencem labradora s ridgebackem, váží 32 kilogramů. Ten byl svěřený k venčení mladíkovi M. V. ze skautského oddílu 3. smečka vlčat Rokycany. V obvinění stojí i to, že pes na dívku zaútočil tlamou do zadní vlasové části hlavy. Výsledkem byly dvě tržné rány o délce okolo čtyř centimetrů v zadní části hlavy. „Ze soudně lékařského hlediska se jedná o zranění lehké a nezávažné,“ stojí v obvinění.

Vždy vydáváme jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyly žádné problémy.

Karel Ferschmannstarosta Němčovic

Starosta Němčovic Karel Ferschmann řekl, že útulek k venčení nevydává psy, kteří jsou agresivní, nevyzpytatelní, nemocní nebo konfliktní. „Vždy jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyl žádný problém a nikdy s náhubkem,“ sdělil Ferschmann. Připomněl, že na nasazení košíku tito psi nejsou zvyklí, proto by byl problém jim náhubek vůbec nasadit. „Navíc rána kovovým náhubkem může rovněž způsobit zranění,“ připomněl Ferschmann.

Za patnáct let provozu útulku podle jeho vyjádření nikdy nebyl se psy zapůjčenými dobrovolným venčitelům žádný problém. „Pokud dodržují stanovená pravidla, která jsme jim doposud ústně sdělovali. To znamená nepouštět psa z vodítka, vyhýbat se ostatním psům na kontaktní vzdálenost, nekrmit psa vlastním krmivem a většinou jim řekneme, kterým směrem z útulku mají jít psa venčit. Samotní psi jsou rádi, že se dostanou na procházku, kde se mohou vyprázdnit a proběhnout. Nemají žádnou snahu k nějakému nevhodnému chování,“ doplnil Ferschmann.

Nekupuj, adoptuj. Psi z útulku čelí předsudkům a mýtům o nevychovatelnosti

Z analýzy kamerového záznamu byl podle něj postup vedoucích skautů všechno jiné, jen ne venčení. „Hned za vraty areálu je vidět, že se dva psi dostali do společného kontaktu a jeden byl evidentně bez vodítka na volno, kdy se ho potom vedoucí snažili odchytit. Další šel se psem Maxem až na okraj hřbitova, kde ho obstoupilo více dětí kolem dokola a na bobku ho začali hladit po celém těle a hlavě,“ argumentuje obec.

Pes se podle starosty v tu chvíli evidentně cítil v ohrožení a u jeho hlavy sedící poškozenou dívku kousl. „Byl to jen obranný výpad, který dál nepokračoval. Každý ví, že hladit cizího psa přes hlavu či uši se nemá. Na to měl děti vedoucí upozornit,“ podotkl Ferschmann.

Trestní oznámení podal otec dívky. Pro MF DNES uvedl jen to, že ho podal na neznámého pachatele a že se kvůli probíhajícímu vyšetřování a kvůli tomu, co už dívka vytrpěla, nebude k případu víc vyjadřovat.

Nepřestávám se divit, jak lidé umějí být ke psům krutí, říká šéf útulku

Andrea Kolmanová, předsedkyně výkonného výboru spolku Storgé, který provozuje útulek v Borovně v okresu Plzeň-jih, uvedla, že i ona má podobnou zkušenost. Událost nakonec tehdy neskončila trestním stíháním, ale dohodou mezi čtyřma očima. „Vidím to jako shodu nešťastných náhod, kdy nikdo nechtěl způsobit nějaké poškození. Je mi to líto, protože to může odradit zájemce od venčení psů, což by byla velká škoda. I pejsci z útulku si zaslouží chvilky radosti, které při venčení zažívají,“ uvedla Kolmanová.

Ani útulek v Borovně prý nedává při venčení psům náhubky. „Chtěla bych se němčovického útulku zastat, protože se stará o psy, kteří si prošli určitou životní fází, nemají vždy dobré zkušenosti s lidmi a psi i při naší dobré vůli mohou jednat nepředvídatelně. Pořád je to totiž práce se zvířaty, se šelmami, a nikdy není stoprocentní jistota, že se nic nestane,“ uvedla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Octavia 1.generace na Sídlišti Solidarita. Ikona 2.poloviny 90.let 20.století slaví v roce 2026 třicet let a je to veterán.Vůz se světu představil roku 1996.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Hlavně nenápadně.Neplatí to o deštníkářích na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Felicia Combi je ikonou 90.let 20.století.Vůz měl premiéru v roce 1995 v Brně na autosalonu.K dispozici byly motory 1.3MPI z Mladé Boleslavi.Dále 1.6MPI a 1.9D z koncernu Volkswagen.

vydáno 3. března 2026  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Výstava v muzeu stříbra připomíná 400 let od příchod jezuitů do Kutné Hory

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

Čtyři sta let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory připomíná výstava, která dnes začala v kutnohorském Českém muzeu stříbra. Expozice nazvaná Cesty vědy,...

3. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Připomenout 800. výročí královského Znojma má i nová Pivní stezka Znojmem

ilustrační snímek

Připomenout 800 let Znojma jako královského města má i nová Pivní stezka Znojmem. Znojemsko je sice tradičně vnímané jako vinařský region, ale pivovarská...

3. března 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Lanškroun ošetří lípy na náměstí, hniloba ohrožuje jejich stabilitu

ilustrační snímek

Město Lanškroun na Orlickoústecku ošetří na přelomu března a dubna čtyři vzrostlé lípy na centrálním náměstí. Mají oslabené kmeny, protože zevnitř zahnívají....

3. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

3. března 2026  15:43

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o běžkařské tratě v regionu. Peníze využijí na servis strojů pro...

3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.