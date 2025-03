Za zašitou roušku v břiše má nemocnice doplatit přes půl milionu. Pacient chtěl víc

Nemocnice má osmapadesátiletému P. H. zaplatit částku přes půl milionu korun za ztížení společenského uplatnění a bolestné. Soud tak ve větší části zamítl žalobní návrh. Poškozený muž požadoval částku mnohem vyšší, a to přes 1,9 milionu korun.

Pojišťovna mu již dříve vyplatila něco přes milion korun. „Rouška nezpůsobila návrat rakoviny. Zapomenutá rouška – stává se to. Je to nedbalostní, nikdo vám ale nechtěl způsobit škodu, ublížit, poničit zdraví. Z úkonu, který vám zachraňoval život, se stalo pro vás to špatné. Do operace jste byl zdráv. Nemocnice se od počátku k tomu postavila, omluvila se, ale je jasné, že ani omluva, ani peníze vám nevrátí dva roky života a ani zdraví,“ odůvodnila soudkyně Okresního soudu v Domažlicích Kateřina Martincová verdikt v nešťastné kauze.

Rozsudek není pravomocný, strany se proti němu mohou odvolat do 15 dnů od doručení. U soudu se k vyhlášenému verdiktu nikdo nevyjádřil, strany se chtějí podrobně seznámit s vyčíslenými částkami za bolestné a za ztížení společenského uplatnění.

„Ať to skončí, jak to skončí, když žalovaní využijí svého práva a podají odvolání, tak pokud bych se nedožil konce, převezme to můj syn. To je mé přání,“ řekl dnes nemocný muž před vyhlášením rozsudku. Vrátila se mu totiž rakovina a před více než rokem odmítl onkologickou léčbu kvůli nežádoucím účinkům, které se u něj objevily při první léčbě.

„Bylo mi řečeno, že už to není operativně odstranitelné a maximálně se vše zpomalí. Řekli, že se nebavíme o letech, ale o měsících. Nemám výhled do budoucnosti. Mám strach, že se už nedožiju spravedlnosti,“ vysvětloval v září u domažlického soudu poškozený muž.

Počty roušek seděly, tvrdili v nemocnici

V létě 2021 se v Domažlické nemocnici podrobil akutní operaci nádoru ve střevech. Po zákroku mu ale v břiše zůstala bavlněná rouška, která začala hnisat.

Když o rok později přišel s bolestmi břicha do nemocnice v Klatovech, při vyšetření kolonoskopií došlo k protržení střeva a při okamžité operaci lékaři cizí předmět našli a vyndali.

Ředitel Domažlické nemocnice, lékař ani instrumentářka si nedokáží vysvětlit, jak se to mohlo stát. Použité roušky se prý věší na speciální stojan a opakovaně se počítají. A počty prý seděly.

„Nevím, jak se to mohlo stát. Občas se stalo, že roušky byly v sadách od výrobce slepené. Břišní roušky jsou balené po pěti. Já si z originálního balení vezmu jeden balík, který je zalepený páskou, a počítám roušky. Beru je do ruky jednu po druhé. Když jako instrumentářka vidím, že máme roušek málo, vezmu další balíček. S obíhací sestrou, která je také na sále, je zase počítáme. Během operace použité roušky házíme do umyvadla. Obíhací sestra nebo sanitář je pak věší na speciální stojany na háčky,“ popisovala již dříve u soudu instrumentářka, která tuto práci dělá v Domažlické nemocnici čtvrt století.

Společenský muž, který dříve často sportoval, najednou musel po zákroku rok žít s vývodem. Kvůli depresím potřeboval i pomoc specialistů.