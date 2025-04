Kraj přidal nemocnicím na platy, zaměstnanci dostanou o 1 400 korun víc

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO prohlásil, že navýšení bude o 98 milionů korun. „Dvě třetiny z toho reflektují na požadavky odborů, které reagovaly na navýšení tarifních platů ve zdravotnictví o 1 400 korun měsíčně,“ řekl. Zbývající třetina má jít na příplatky za noční a víkendové služby.

Podle zastupitele Ondřeje Dostála z uskupení Stačilo! kraj není povinen financovat nemocniční péči, kterou mají hradit zdravotní pojišťovny.

Richard Pikner z TOP 09 zase navrhoval, aby se navýšení netýkalo plošně všech zaměstnanců nemocnic. „Domníváme se, že to není úplně správné,“ prohlásil. Uvedl, že loni došlo k významnému zvýšení platů především u lékařů, a u nich tak bude nárůst o 1 400 korun představovat minimální procentuální navýšení.

„Pokud bychom měli někam směřovat navýšení, tak především na to, abychom udrželi zřízence, zdravotní sestry, fyzioterapeutky, ale i nezdravotnický personál, který pomáhá zajišťovat chod nemocnic,“ sdělil. Navrhoval, aby navýšení bylo určeno výhradně pro střední zdravotnický personál a nezdravotnické pracovníky.

Zvýšení mezd bude plošné

To podpořil i bývalý náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů. „Lékaře a vyšší zdravotní personál už to nevytrhne a těm dole to pomůže významně,“ uvedl.

Hejtman Kamal Farhan z ANO souhlasil, že kraj není povinen nemocnice dotovat. „Ale dokud budu hejtmanem, udělám všechno proto, abychom zajistili zdravotní péči v rámci kraje,“ konstatoval.

Že zvýšení platů o 1 400 korun měsíčně bude plošné, potvrdil náměstek hejtmana pro zdravotnictví: „Bude to všem, 1 400 dostanou všichni. “ Zdůrazňoval, že zvýšení pro lékaře bude ze schválené částky dělat zhruba deset milionů korun a pro ostatní personál více než 50 milionů korun.

„Podstatné je, že ať už jde o lékaře nebo další personál, jsme ve velmi konkurenčním prostředí. To znamená, že chceme udržovat hodnotu mezd tak, aby u nás ti lidé zůstávali. Soutěží mezi sebou kraje, soutěžíme s fakultní nemocnicí nebo se soukromým sektorem. Zanedbat navýšení by byl špatný krok,“ prohlásil Tomáš Soukup.

Krajské dotace nemocnicím neustále rostou

Někteří zastupitelé kraje připomínali, že dotace kraje pro nemocnice neustále narůstá. Bývalý hejtman Rudolf Špoták z Pirátů upozornil, že po zvýšení se krajské dotace nemocnicím letos dostanou na půl miliardy a odhadoval, že v příštím roce budou už 600 milionů a v roce 2027 přes 750 milionů.

„Pamatuji si, že před třemi roky tady probíhala půlhodinová diskuse, jestli bude SOHZ (dotace) 160 nebo 170 milionů. Strašně jsme se o to prali jako psi,“ tvrdil Špoták.

Další bývalý hejtman Josef Bernard ze STAN prohlásil, že s problémem dotace pro nemocnice se kraj potýká 15 let bez ohledu na to, kdo byl ve vedení hejtmanství. Problém podle něj souvisí s nerovně nastavenými úhradami, které jsou vyšší pro fakultní nemocnice. Za další faktor označil efektivitu krajských nemocnic nebo skutečnost, že je kraj řídce osídlený.

„Zajišťujeme zdravotní služby tam, kde by je žádná privátní nemocnice nezajistila,“ prohlásil. Pokud by podle Bernarda hejtmanství chtělo mít za každou cenu krajské nemocnice efektivní, nebyla by například pro obyvatele Šumavy zajištěna dostatečná péče.