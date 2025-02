Kraj chce v Plané zbudovat novou nemocnici, stavět se bude dva roky

Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) to dnes řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO.

Kraj má v Plané svoji Nemocnici následné péče Svatá Anna s léčebnou dlouhodobě nemocných, je v ní přes sto lůžek. Sídlí v historické budově u redemptoristů, která nejde rozvíjet ani přestavět.

Podle předsedy SMOPK, starosty Klatov a poslance za ODS Rudolfa Salvetra se výstavba nové nemocnice v Planě probírá už delší dobu na každém jednání sdružení, které ji spolu se starosty příhraničního okresu silně podporuje. Nemocnice s lůžkovou chirurgií, internou a JIP skončila v Plané před 23 lety.

„Počítáme s její výstavbou (nové nemocnice). Dostala se do našeho memoranda, které bude brzy veřejné. Momentálně tam probíhá aktualizace studie, která by měla být hotová v březnu, nebo v dubnu, kdy bychom si měli říct, jak má být velká, tedy jaké služby bude zajišťovat, protože to není jenom o zkopírování současné nemocnice,“ řekl Soukup.

Vedle ambulancí i výjezdová stanice záchranky

Rozšíří se o ambulance, jednodenní chirurgii a gynekologii, chirurgickou pohotovost, výjezdovou stanici záchranné služby a přesunou se tam praktičtí lékaři. „Má to být zdravotnické centrum, které teď v okolí Plané a na Tachovsku chybí,“ uvedl Soukup.

Kraj ještě letos zadá projekt za 20 až 40 milionů korun. Stavba potrvá dva roky. Pozemek už je od loňska celý v majetku kraje. Podle Soukupa není zatím vypsána žádná dotace a kraj s ní zatím nepočítá.

„Se zástupci kraje jednáme. Doufám, že se všechno pohne, a věřím tomu, že se zadá projektová dokumentace na novou nemocnici, které já říkám komunitní,“ uvedla starostka Plané Martina Němečková. Před 15 lety, když začínala, ještě usilovala o akutní péči, ale za několik let město i starostové okresu pochopili, že se jim to prosadit nepodaří.

Po konci nemocnice v Mariánských Lázních, 15 kilometrů od Plané, není mezi Chebem a Plzní, vzdálenými 110 kilometrů, nemocnice akutní péče. „A to je špatně,“ uvedla.

Proto teď obce Tachovska, které měly řadu let pocit, že se na ně zapomíná, prosazují moderní zdravotnické zařízení s rozšířeným počtem lůžek následné péče, na něž směřuje stále více lidí hned po operacích, a doplnit jej třeba o chirurgickou pohotovost a dalšími. „A nebude se zneužívat rychlá záchranná služba, aby vozila velmi daleko pacienty, kteří nejsou schopni se sami dopravit k lékaři,“ řekla.

Podle Němečkové byly peníze na projekt v krajském rozpočtu už loni. „Ale jak se blížily volby, nikdo nic nedělal. Teď už jsme pár měsíců po volbách a já věřím, že to bude,“ řekla Němečková. Město podle ní velmi rychle zařadilo pozemky na novostavbu do změny územního plánu, pomohlo zprostředkovat jejich převody od státu a podařilo se jim získat krajské peníze na projekt.