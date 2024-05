Policie stíhá diskutéry za nenávistné komentáře k případu ukrajinského násilníka

Podle serveru Novinky.cz kriminalisté už obvinili patnáct autorů příspěvků. Ve většině případů se jedná o diskuzní příspěvky pod články, které se tématu ukrajinského mladíka věnovaly.

„V současné době jsme sdělili podezření ze spáchání trestných činů několika osobám napříč republikou. Jedná se o přečiny podněcování k trestnému činu a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování práv a jejich svobod,“ potvrdila MF DNES policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Doplnila, že další komentáře kriminalisté prověřují a dá se předpokládat, že počet podezřelých se ještě rozroste.

Podle webu Novinky.cz útočí diskutéři jak na samotného pachatele, tak i na Ukrajinu jako národ. „Je jako radioaktivní odpad, který je třeba zakopat,“ napsal například o odsouzeném Ukrajinci jeden z obviněných.

Pisatelům hrozí až dva roky vězení.

Předstíraná smrt ji zachránila

Brutální čin z loňského srpna vyvolal protiukrajinské nálady. K případu se tehdy vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Kolektivní vina v případě trestných činů neexistuje,“ řekl ministr na mimořádné tiskové konferenci v souvislosti s násilnými činy v České republice, ze kterých byli v průběhu srpna podezřelí mladí Ukrajinci. Zdůraznil tehdy, že míra kriminality, za níž stojí cizí občané, v České republice nevzrostla.

Svůj postoj loni vyjádřila i ukrajinská ambasáda. „Viník musí být potrestán za svůj čin, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky,“ uvedla po činu ambasáda na Facebooku, když vyšlo najevo, že obviněným je právě Ukrajinec. Ten do České republiky nepřišel po zahájení války v únoru 2022, ale s rodinou tu žije řadu let, chodil tady už i do základní školy.

Krajský soud v Plzni potrestal devatenáctiletého Viktora Veselovského letos v dubnu za pokus o vraždu školačky devatenáctiletým vězením. Veselovský podle spisu poškozenou spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem a vykonal na ní soulož. Pak ji donutil k orálnímu sexu a řízl ji do krku. Dívka padla obličejem na zem a předstírala, že je mrtvá.

Mladík ji přetočil na záda, rozřezal jí oblečení, zabalil do pytle, na tělo nalil savo a pytel s poškozenou shodil ze srázu do lesního porostu. Ten pak zakryl kůrou a větvemi a odešel.

Dívce se podařilo z pytle dostat ven a požádala o pomoc první lidi, které potkala.