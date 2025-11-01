Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Petr Ježek
  8:42aktualizováno  8:42
Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez omezení průjezdný. Před několika dny tato situace nastala. Jedná se o frekventovanou silnici z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Tábora.
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....

Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dělníci definitivně odsunuli na středové ostrůvky zábrany, které znemožňovaly autům projíždět po větší části nově vybudovaného kruhového objezdu na příjezdu do obce od Plzně.

„Končí tak práce, které byly zahájeny v červenci 2022. V poslední době býval provoz kyvadlově řízený semafory vedený po jedné polovině kruhového objezdu už jen v pracovní době. Po pracovní době auta jezdila už bez omezení,“ vysvětlil za Ředitelství silnic a dálnic ČR Adam Koloušek.

Na frekventované silnici z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Tábora tak skončilo dlouhodobé omezení. Obec využilo opravy komunikace a nechalo v ní zrekonstruovat vodovod, případně dobudovat kanalizaci. Lidé se dočkali nových chodníků i veřejného osvětlení. Přibyly středové ostrůvky, které mají zpomalit auta, i přechody pro chodce, jeden je u školy. Upravené jsou i autobusové zastávky.

Ani po kompletní rekonstrukci průtahu se místní nemusejí bát, že by jim přes obec začaly jezdit kamiony. Ty se totiž nevejdou do podjezdu pod železniční tratí, kam smí vjet maximálně 3,3 metru vysoká vozidla.

„Všichni zástupci dotčených organizací podpořili návrh obce Nezvěstice a podepsali souhlas s ponecháním stávající povolené podjezdné výšky 3,3 metru i u nově projektovaného viaduktu. To je do budoucna záruka zamezení kamionové dopravy přes Nezvěstice,“ oznámil starosta Lukáš Karkoš před zahájením stavby v roce 2022.

Řidiči velkých aut přijíždějících od Plzně jsou na nízký podjezd upozorňováni už před vjezdem na nový kruhový objezd. Na řidiče velkých aut, kteří upozornění ignorují, čeká další důrazné upozornění asi po 200 metrech u odbočky k fotbalovému hřišti.

Tam je vedle silnice místo, kde se i kamion může bezpečně otočit a odjet zpátky směrem na Plzeň. Podobné je to před podjezdem i na příjezdu z druhého směru od Rožmitálu. Tam jsou řidiči s kamiony odkláněni k nádraží, aby se tam otočili.

Kompletní rekonstrukci průtahu Nezvěsticemi pro ŘSD vysoutěžilo sdružení firem VHS a Silnice Čáslav s cenou 89,6 milionu korun bez DPH.

