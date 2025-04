Přes dvacet pivovarů se zapojí do historicky první Noci pivovarů, která proběhne v pátek v Plzeňském kraji. Do akce se zapojil také Pivovar v Kozojedech na Plzeňsku. | foto: nocpivovaru.cz

Noc pivovarů vznikla z iniciativy místních sládků, kteří ve svých pivovarech provedou návštěvníky cestou od surovin až k načepovanému pivu. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se vaří pivo, možnost vidět jeho cestu od surovin až po výsledný nápoj a poznat umění sládků.

Zároveň je unikátní v tom, že se v jeden den společně otevřou veřejnosti malé i velké pivovary v Plzeňském kraji, a to i takové, které prohlídky pro návštěvníky běžně nepořádají.

Své brány tak otevře například plzeňský pivovar Raven, který patří k nejvýraznějším experimentátorům české pivní scény. Návštěvníky zve i Plzeňský pivovarský dvůr Purkmistr, kde široký sortiment piv od ležáků po pivní styl bock připravují v prostředí původního selského dvora. Svoji účast potvrdily také pivovar Zhůřák, přeštický pivovar U Přeška, nebo pivovar Radouš z Druztové.

„Jsme rádi, že se můžeme zapojit do Noci pivovarů a společně s místními vytvořit příjemnou atmosféru. Pro návštěvníky uvaříme pivní speciál Fantomas, k tomu chystáme degustaci piv, grilovačku, a pokud bude přát počasí, tak i muziku. Nejhezčí ale je, že se do Noci pivovarů zapojíme společně – my, místní, pivaři i přátelé pivovárku,“ popisuje přípravy Pavel Kašák, vrchní sládek a majitel Pidipivovárku U Pujiče z vesničky Lazny u Sušice na Klatovsku.

Hlavní myšlenkou sládků je ukázat pivovarské řemeslo, jeho krásu, náročnost i propojení tradice s moderními technologiemi. To oceňuje i Ministerstvo kultury České republiky, které nově poskytlo akci svoji záštitu. „Noc pivovarů je přesně tou událostí, která pomáhá udržovat a rozvíjet českou pivní kulturu. Ta byla nedávno zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Věřím, že Noc pivovarů ukáže široké veřejnosti to nejlepší z české pivní kultury a propojí veřejnost se sládky a dalšími pivovarníky,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

V plánu je například řízená či slepá degustace

Řada sládků chystá na Noc pivovarů speciální várky nebo limitované edice piv. Na své si přijdou milovníci klasického českého ležáku i ti, kteří vyhledávají další pivní styly jako IPA, bock, kyseláč nebo pšeničné pivo. Některé pivovary chystají i řízené degustace nebo dokonce slepou degustaci, kde bude návštěvník zkoušet uhodnout, jaké pivo pije.

Pivní speciál uvařený výhradně pro Noc pivovarů už ohlásily kromě Pidipivovárku U Pujiče také pivovary Lectvar, Radouš, Modrá hvězda, U Lenocha, Raven, U Stočesů nebo Pod Lípou.

„Mám radost, že Noc pivovarů pomůže představit pivovarnictví veřejnosti a ukázat rozmanitost tohoto jedinečného oboru, který má i výrazný pozitivní dopad na českou ekonomiku. V tuzemsku je přes 570 pivovarů a pivovarnický sektor včetně navazujících odvětví zaměstnává dohromady zhruba 65 tisíc lidí. Věřím, že nejen pro ně, ale především pro milovníky piva to bude svátek a oslava českého pivovarnictví,“ uvádí Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů, který také převzal nad akcí záštitu.

Rozmanitost akce podtrhuje i fakt, že v mnohých zapojených pivovarech vaří pivo ženy, které se současně zhostí role průvodkyň. Sládkovou mají například pivovary Elektrárna, Zlatá Kráva, Městský pivovar Domažlice, Purkmistr nebo Lectvar.

Přehled zapojených pivovarů Domovarníci v Pivovarském muzeu, Experimentální pivovar Elektrárna, Kašperskohorský pivovar, Městský pivovar Domažlice, Minipivovar Lectvar, Minipivovar U Stočesů, Pidipivovárek u Pujiče, Pivovar Gambrinus, Pivovar Chříč, Pivovar Kozojedy, Pivovar Modrá Hvězda, Pivovar Pilsner Urquell, Pivovar Pod Lípou, Pivovar Přešek, Pivovar Purkmistr, Pivovar Radouš & The Barn Beer Co., Pivovar Raven, Pivovar U Lenocha, Pivovar Zhůřák, Pivovar Zlatá Kráva a Šťáhlavický pivovar U Šenkýřů

„Chci ukázat, že i žena dokáže uvařit poctivé a výborné pivo. Osobně se zaměřuji hlavně na svrchně kvašená piva, která mi jako ženě víc chutnají a připadají chuťově pestřejší. Na akci tak nabídnu například žitnou IPU a IPU z chmele odrůdy citra, kterou bude možné ochutnat přímo z CK tanku,“ vypočítává Kamila Sklenářová, vrchní sládková a majitelka pivovaru Lectvar.

„Těším se, že návštěvníky během prohlídky našeho pivovaru vezmu do bývalé strojovny objektu elektrárny, která není běžně přístupná. A že budou moci ochutnat několik vzorků našich piv včetně barrel-aged piv, které zrály v sudech po japonské whisky Nikka,“ říká Lenka Straková, sládková pivovaru Elektrárna, která se během Noci pivovarů stane i průvodkyní pro návštěvníky.

Noc pivovarů se uskuteční již dnes a termín nebyl zvolen náhodně. Právě koncem dubna si pivovarníci připomínají výročí zrušení tzv. Propinačního práva z roku 1869, které do té doby výrazně omezovalo zakládání pivovarů a určovalo, kdo může vařit a prodávat pivo.

„Na konci dubna 1869 ale toto omezení padlo a v českých zemích začaly vznikat pivovary všech možných velikostí a zaměření. Nastal obrovský boom pivovarnictví, který trvá v podstatě dodnes. My jsme dědici a pokračovatelé tohoto rozmachu, který doprovází stále širší nabídka pivních stylů. A tuhle rozmanitost chceme v dubnu společně se všemi milovníky piva oslavit,“ dodává Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Při historicky první Noci pivovarů v Plzeňském kraji budou moci návštěvníci využít dvě bezplatné autobusové linky. Díky nim můžou zájemci v průběhu jednoho odpoledne a večera navštívit více pivovarů podle své volby. Dvě linky zřízené Plzeňským krajem zavezou lidi do 13 pivovarů, tedy do více než poloviny z celkem 21 zapojených pivovarů. Podrobné informace jsou k dispozici na www.nocpivovaru.cz.

