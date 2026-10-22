Nová koalice se dohodla na složení rady Plzně, z devíti členů jsou dva noví

Nová koalice se dohodla na složení Rady města Plzně. Počet členů klesne z dosavadních 11 na devět, sedm z nich bylo v radě i v předchozím volebním období. Primátorem má zůstat Roman Zarzycký (ANO), jeho prvním náměstkem bude Aleš Tolar (STAN). Nováčky v radě budou Jiří Novák z ANO a Libor Janíček ze STAN. Všichni členové rady mají funkce vykonávat jako uvolnění, tedy plně placení. Informovala o tom dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková. Pokud na soud nepřijde stížnost na neplatnost a hlasování voleb, bude ustavující zastupitelstvo v prvním listopadovém týdnu.
V Plzni bude pokračovat koalice vítězného hnutí ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců, která vládla předchozí čtyři roky, ale bez Pirátů, kteří se tentokrát do zastupitelstva nedostali. V zastupitelstvu se 47 členy má pohodlnou většinu 34 zastupitelů, všichni už podepsali koaliční smlouvu. Strany se na společném vládnutí dohodly o volebním víkendu a stvrdily to podpisem memoranda. Předchozí koalice měla 28 hlasů. V opozici nyní skončila ODS a koalice Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých.
Ani nová rada města nemá ekonomického náměstka, oblast financí měl dosud na starosti primátor Zarzycký. Ponechá si ji i nyní a nově si přibere i gesci bezpečnosti, která měla dosud samostatného radního. Rada bude mít nadále tři náměstky primátora. Statutární zástupce primátora Tolar bude mít v kompetenci opět dopravu a životní prostředí. Technickým náměstkem má být Jiří Novák (ANO), jenž byl v končícím volebním období zastupitelem a do vedení města přichází z manažerské pozice v soukromé firmě. Třetím náměstkem se stane Tomáš Morávek (Pro Plzeň). Zůstane mu odpovědnost za sport a nově i oblast smart cities spolu s podporou podnikání.
Bytová oblast včetně dostupného a sociálního bydlení zůstane v kompetenci radní Světlany Budkové (STAN), školství převezme Eliška Bartáková (ANO), jež dosud působila jako radní pro kulturu. Sociální oblast by měl mít i nadále svěřenou Jiří Šrámek (ANO). Vlastimil Gola (ANO) má mít opět na starost nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města. Na radního pro kultury je navržen soukromý podnikatel, produkční a svatební a firemní moderátor Libor Janíček (STAN).
Z dosavadních členů rady nepokračují Piráti, dosavadní radní pro bezpečnost Tomáš Kotora (Pro Plzeň) a neúspěšná senátní kandidátka a náměstkyně pro školství z předchozích dvou období Lucie Kantorová (ANO). Oba byli nyní na kandidátkách za volitelnými pozicemi a nedostali se tak ani do zastupitelstva.