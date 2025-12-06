Jedna z nejmladších. Jak si zvyká na Sněmovnu pirátka Eva Šrámková

Do nejvyššího patra české politiky se v říjnových volbách dostala plzeňská lékařka Eva Šrámková. Mandát poslankyně získala díky preferenčním hlasům na kandidátce Pirátů. Ve svých třiatřiceti letech patří mezi nejmladší poslankyně a poslance.

Plzeňská lékařka Eva Šrámková z Pirátů získala v říjnových volbách mandát poslankyně. Ve svých 33 letech patří mezi nejmladší ve Sněmovně. | foto: Archiv Evy Šrámkové

Eva Šrámková věří, že si sněmovní procedury dokáže osvojit. „Máme tam Olgu Richterovou a Ivana Bartoše, kteří nám s tím jako zkušení bardi hodně pomohli. A máme také tým expertů, se kterými jsme měli od října různá školení, jak se vyznat ve Sněmovně a v tom, jak funguje. Ale já mám také manžela místostarostu v Plzni, a tak jsem v politickém zákulisí už trochu zběhlá. Nástup do Sněmovny pro mě spíš znamenal seznámení s novým prostředím, nebylo to nic neočekávaného,“ vysvětluje.

Připouští však zároveň, že se v komplexu sněmovních budov už druhý den ztratila a potřebovala pomoc, aby se zorientovala. Narazila tedy na problém sněmovního labyrintu, který potrápil nejednoho nováčka.

Politickou atmosféru mezi zákonodárci vnímá jako napjatější a souhlasí s tím, že by se dala občas popsat jako „trošku dusno“. „Ale to si neberu osobně. Se všemi se bavím a navazuji pracovní vztah,“ ujišťuje.

Tvrdí, že když byla zvolena poslankyní, lidé z nejbližšího okolí to přijali velmi dobře. „Hodně pozitivní to bylo zejména od manželovy maminky. Říkala, že mi to přeje a že je tady pro nás, hned se ujala hlídání dětí, a tím nám velmi pomohla,“ popsala mladá politička. Od známých, kteří se v poměrech v politice trochu vyznají, prý také dostávala doporučení, aby byla opatrná.

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Eva Šrámková je matkou dvou malých dětí. Jednomu jsou dva roky a druhému pět. O to pro ni může být její nová práce náročnější. „Beru to jako výzvu. Ve Sněmovně je nás takových víc. A myslím, že je na čase, aby v budovách sněmovny rodiče s dětmi měli nějaké zázemí. Chybí tam třeba nějaký dětský koutek,“ říká.

Domnívá se, že by bylo žádoucí, aby byl provoz v parlamentu předvídatelný a zákonodárci nemuseli jednat do nočních hodin, což se jim leckdy stává. „Myslím, že nám nevadí, když tam budeme do noci, pokud to bude pro dobrou věc, to se může stát. Ale bylo by dobré, kdyby bylo jasné, s čím můžeme počítat. To se samozřejmě týká i personálu, který někdy neví, jestli z práce přijde večer nebo třeba až ráno,“ uvedla.

Už v minulém volebním období několik poslankyň přišlo s iniciativou žádající úpravu jednacího řádu Sněmovny tak, aby byl předvídatelný.

Eva Šrámková je členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví. Osobně plánuje zaměřit se například na problematiku specializačního vzdělávání v této oblasti. „Je to pomoc i tomu, aby zdravotnictví bylo více dostupné. Také bych se určitě chtěla věnovat zákonu o paliativní péči, který nám chybí. Myslím, že to je hodně důležité téma,“ popsala.

Poslankyně si uvědomuje, že v opozici to nebude mít při prosazování návrhů snadné. „Ale není to podle mě nemožné. Minimálně je možné dávat k jiným návrhům pozměňovací návrhy, které by pomohly například mladým lékařům nebo starším lidem v případě paliativní péče. Vždycky se dá nějaká cesta najít, ale samozřejmě bude záležet i na atmosféře a vztazích ve Sněmovně,“ tvrdí.

