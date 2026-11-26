Střední škola Rokycany v Jeřabinové ulici s 850 žáky prošla modernizací za 108 milionů korun. Má nové dílny pro výuku obráběčů kovů a automechaniků, zateplenou budovu, fotovoltaickou elektrárnu a vzduchotechniku s rekuperací tepla, což přináší významné energetické úspory, řekl ČTK náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO).
"Chceme, aby žáci měli kvalitní zázemí, které odpovídá současným požadavkům praxe. Právě u technických oborů je důležité, aby si osvojovali dovednosti na moderním vybavení a byli dobře připraveni na proměny trhu práce, například na rozvoj elektromobility," uvedl. Nové dílny, které podle Kroce odpovídají aktuálnímu vývoji automobilového i strojírenského průmyslu, rozšířily možnosti praktické výuky. Velkou předností střední školy jsou dlouhodobé úzké vazby na zaměstnavatele z regionu.
"Pro naše žáky je důležité, aby si mohli nové poznatky ověřovat přímo při práci v moderně vybavených dílnách. Nové prostory dále zkvalitní praktickou výuku a lépe připraví absolventy na požadavky firem," řekla ředitelka Irena Vostrá.
Projekt Energetické úspory SŠ Rokycany podpořil většinově evropský operační program Životní prostředí. Kromě zateplení obvodového pláště budovy a instalace vzduchotechniky s rekuperací je na střeše školy fotovoltaická elektrárna, která zajistí částečnou soběstačnost.
Takzvaná Jeřabinka, největší střední škola na Rokycansku, vyučuje technické, gastronomické a obchodní obory s výučním listem, maturitou i v nástavbovém studiu. Z tříletých oborů třeba automechaniky zaměřené na opravy a diagnostiku, strojní mechaniky včetně svařování, obráběče kovů, opraváře zemědělských strojů, lesní mechanizátory, kuchaře - číšníky a prodavače. Z maturitních oborů jsou to obory mechanik seřizovač, gastronomie a obchodník, v nástavbovém studiu má podnikání a provozní techniku.