Novinky: Soud potrestal pokutou šéfredaktora z Plzeňska za dětskou pornografii

Pokutu 50.000 korun vyměřil Okresní soud Plzeň-jih sedmačtyřicetiletému šéfredaktorovi regionálních novin za přechovávání dětské pornografie. Píše to dnes server Novinky. V mužově počítači se podle něj našly desítky souborů s nezletilými dětmi s obnaženými genitáliemi v sexuálně vyzývavých polohách. Soud v případu rozhodl minulý měsíc trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Rozsudek je pravomocný, Novinky ho získaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
"V době od listopadu 2022 do února 2024 vědomě obdržel, v některých případech na vlastní žádost, elektronickou cestou 62 souborů zobrazujících vyzývavě obnažené pohlavní orgány osob ve věku do 18 let, jakož i jimi uskutečněné nebo simulované různé formy pohlavního styku," citoval server trestní příkaz. Podle rozsudku tím obžalovaný spáchal přečin výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Soudkyně mu za to uložila peněžitý trest, státní zástupkyně navrhovala ještě podmínku.