Novinky: Soud v Plzni dal pokutu a zákaz funkcí za legalizaci cesty u Klínovce

Autor: ČTK
  13:05aktualizováno  13:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pokutu 73.000 korun a zákaz výkonu funkcí spojených s řídící, organizační a rozhodovací pravomocí ve veřejné správě na jeden rok vyměřil v odvolacím řízení Krajský soud v Plzni vedoucí stavebního úřadu v Jáchymově na Karlovarsku Anně Punčochářové. Napsal to dnes server Novinky, podle nějž úřednice vydala před šesti lety v rozporu se stavebním zákonem několik rozhodnutí ve snaze legalizovat načerno budovanou lesní cestu klíčovou pro propojení soukromých skiareálů Klínovec a Neklid v Krušných horách.

"O vině obžalované jsme neměli žádné pochybnosti. Pouze jsme pozměnili původně uložený trest okresním soudem," uvedla předsedkyně odvolacího senátu Simona Kuboušková.

Rozhodnutí je konečné, pro úřednici to znamená konec v funkci. Krajský soud o víc než polovinu snížil původní pokutu a zkrátil i zákaz činnosti, které ženě v dubnu vyměřil karlovarský okresní soud.

Společnost Lesy Jáchymov začala v roce 2018 stavět lesní cestu. Mezi oběma skiareály byl kvůli tomu vykácen bez povolení 2,5 kilometru dlouhý pás lesa v šířce až 27 metrů. Bývalému jednateli lesů za to soud uložil pokutu 100.000 korun, Lesy Jáchymov soud potrestal pokutou půl milionu korun.

"Obžalovaní se zcela evidentně spoléhali na to, že když vykácí bez jakéhokoliv legálního povolení les, tak se to vyřeší pokutou a příslušným orgánům pak nezbyde nic jiného, než vydat kladné stanovisko k legalizaci nejširší lesní cesty v České republice," citovaly Novinky loňské rozhodnutí plzeňského krajského soudu.

Punčochářová se podle serveru snažila stavbu později legalizovat nezákonnými rozhodnutími, například vydáním kolaudačního souhlasu, aniž bylo vydáno stavební povolení. Karlovarská soudkyně Ivana Koprnická na jaře uvedla, že stavební úřad v Jáchymově nebyl místně příslušný vydávat k dané stavbě rozhodnutí, uvedly Novinky.

"Obžalovaná v rámci svého jednání překročila pravomoc, když jednala v rozporu se stavebním zákonem. Množství pochybení, jejich podstata a vzájemné provázání směřovalo k jedinému cíli, a to legalizaci předmětné stavby," citoval server soudkyni Koprnickou.

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