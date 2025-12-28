Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Jitka Kubíková Šrámková
  9:52aktualizováno  9:52
Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění dosud v Česku jen ženy, které dostaly doporučení od lékaře. Od ledna příštího roku už na ni dosáhnou všechny novopečené maminky. Budou mít nárok na tři takové návštěvy hrazené ze zdravotního pojištění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Některé porodnice službu zájemkyním nabízejí v různé podobě už nyní. V Plzeňském kraji je to porodnice v Domažlicích. Zájem je zatím malý. Další porodnice v kraji budou službu nabízet nově.

Že by se ale více zapojily porodní asistentky pracující jako soukromnice, se příliš očekávat nedá, protože je jich v kraji málo. Uvedla to členka Unie porodních asistentek UNIPA Martina Ulčová z Plzně, která návštěvní službu v rodinách poskytuje jako zaměstnankyně Masarykovy nemocnice Rakovník.

„Návrh je zatím nedotažený, zatím například nikdo neví, jestli službu budou zajišťovat jen porodnice,“ říká Ulčová, která je přesvědčená o tom, že by se měly služby porodních asistentek výrazně posílit.

Porodní asistentka: Ženy se často nepřipraví a k porodu se jen odevzdají

Jedním z problémů, který u svých klientek řeší, je kojení. „Podpora kojení je totiž v České republice velmi špatná. Mluvím o reálném světě, ne o tom, co je na papíře. Personál totiž není edukovaný o nových postupech, hodně se pak v nemocnicích dokrmuje umělou výživou. Sice se vykazuje, že při odchodu z porodnice ženy plně kojí, ale realita je úplně jiná, my to pak chodíme do domácností hasit,“ popisuje Ulčová.

Edukuje ženy i o tom, jak polohovat dítě, jak ho nosit, jak s miminkem manipulovat, jak ho správně přebalovat. „Byť ženám v nemocnici něco ukážou, vědecké poznatky jsou často o 20 let napřed,“ vypráví Ulčová.

Podle ní je také důležité mluvit s maminkami o prevenci vzniku alergií u dětí nebo o základních věcech typu, jakou dětskou kosmetiku používat. Problémem podle Ulčové není jen nedostupná péče porodních asistentek z důvodu jejich nedostatku, ale i to, že se v Česku péče po porodu tříští. „V Německu tamní Hebamme neboli porodní asistentka přijde do rodiny a pořád se stará o dítě i o matku, v Česku je žena tak trochu bezprizorní, na konci šestinedělí nebo v případě problémů má jít ke gynekologovi, zatímco o dítě se stará pediatr,“ vypráví Ulčová.

Pak se podle ní zvyšuje výskyt úzkostných a depresivních stavů u novopečených maminek. „To souvisí i s tím, že ženy jsou po porodu velmi často osamocené, navíc bez možnosti, že by jim někdo dokázal poradit, pomoci. Ne každý partner je ženě k dispozici a většinou jsou ženy odtržené od širší rodiny, takže babičky, tetičky, jak to bylo dříve, nejsou k dispozici, aby pomohly,“ vypráví matka tří dětí.

Kdybych měla o rodičku strach, nemám u porodu co dělat, říká porodní asistentka

Celá situace nedostatku této péče v Česku je podle Ulčové výsledkem dlouhodobého nepřátelského tlaku vůči porodním asistentkám ze strany lékařů. „Lékaři a lékařky totiž měli pocit, že jim porodní asistentky berou práci a výsledkem je to, že trpí fyzické a psychické zdraví nejen žen po porodu, ale i jejich čerstvě narozených dětí,“ říká Ulčová.

Situace se podle ní může zlepšit tlakem těhotných žen i žen po porodu na posílení služeb porodních asistentek, které byly ze soukromé sféry postupně vytlačené.

Na nový systém se připravují i porodnice v Plzeňském kraji. „Od 1. ledna 2026 dostane každá žena po porodu při odchodu z porodnice Fakultní nemocnice Plzeň (FN) tři žádanky na poporodní péči porodní asistentky v domácím prostředí. Zda je využije, či nikoliv, je pak pouze na ní,“ uvedla mluvčí FN Gabriela Levorová.

Gynekologicko-porodnická klinika bude tuto službu poskytovat formou pilotního projektu, kdy dva dny v týdnu budou k dispozici dvě kvalifikované porodní asistentky, které budou jezdit k ženám do domácího prostředí. „Objednají se přes objednávkový formulář. Spádová oblast je zatím nastavena tak, že kopíruje mapu městské hromadné dopravy města Plzně. Spokojenost a rozsah služby po čase vyhodnotíme a v případě potřeby přizpůsobíme,“ nastínila mluvčí.

Další porodní asistentky kvůli nové službě prý nemocnice přijímat nebude, ani s externími porodními asistentkami zatím spolupráci neplánuje.

V porodnici Domažlické nemocnice návštěvní službu poskytují speciálně proškolené porodní asistentky. Rodičky mohou využít jejich péči a pomoc v domácím prostředí na vyžádání jednou během těhotenství a až třikrát po porodu. Poptávka po této péči není ale moc velká.

„I přesto, že ji v Domažlická nemocnice aktivně nabízejí, zatím ji využívá zhruba 15 až 20 procent rodících žen. Očekáváme, že se současnou novinkou se služba více zpropaguje a ženy ji začnou i u nás využívat více,“ uvedl primář tamního gynekologicko-porodnického oddělení Dušan Kolařík.

Krajská Klatovská nemocnice návštěvní službu zatím neposkytuje, ale ženy po porodu mají možnost v režimu 24/7 buď navštívit gynekologickou ambulanci či ústavní gynekologickou pohotovost nebo konzultovat jakékoli potíže nebo rady telefonicky na lince pomoci laktační poradkyně a porodní asistentky. „V případě, že bude ze strany rodiček poptávka po návštěvní službě v domácnosti, jsme připraveni ji začít poskytovat,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Bohumil Kuneš.

