V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

Během roku, který do dětské olympiády zbývá, je třeba ve Sportovním areálu Pod Pajrekem dořešit ještě řadu věcí, ale lyžaři už nyní dávali najevo nadšení.
„Pro nás je to obrovský benefit, protože Šumava trpí nedostatkem sněhu. Letos je po dlouhé době lepší sezona, ale byly roky, kdy se nedalo lyžovat. A tady už teď v pracovním týdnu jezdí spousta hobíků. Rychle se o tom dozvěděli,“ říká Petr Pešta, ředitel závodu a výkonný ředitel tréninkového centra mládeže v běžeckém lyžování v Plzni.
„A je to strašně důležitý i pro nás, trenéry dětí a mládeže, že si tady můžeme zajezdit kdykoliv na sněhu a upravených tratích. Nejvíc registrovaných lyžařů je v Plzni a pro ně je to sem nejblíž, 50 minut. Na Gerlovu huť nebo na Javor je to o 30 nebo 40 minut dál,“ vysvětluje.
Parametry FIS jsou splněny
Areál pro běžecké lyžování za téměř 30 milionů korun vybudovalo Nýrsko s Plzeňským krajem. Základem se stala existující dráha pro in-line bruslení, tu projektanti areálu protáhli do bývalých kasáren a do lesa. Vzniklo několik tratí různých délek od 750 metrů do 2,5 kilometru. Jsou homologované podle mezinárodních parametrů tratí FIS. V areálu je 1500 metrů zavlažovacího systému, elektrorozvody, dostatek sněhu budou zajišťovat čtyři sněžná děla.
Celý areál vzniká na pozemcích města, nové tratě v lesních partiích budou využívány v zimě pro sport a v létě jako svážní cesty při hospodaření v lese. „Cesty jsme dokončili v loňském roce. Mají tvrdý podklad, na ten přijde ještě jedna tenčí vrstva a pak asfalt,“ popisuje starosta Nýrska Miloslav Rubáš.
A jak vznikl nápad budovat lyžařský areál v nadmořské výšce jen kolem 470 metrů nad mořem? Je šance tu sníh udržet? Náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc při zahájení závodu připomněl, že kraj jako pořadatel ZODM v roce 2027 hledal možnost, jak podpořit vznik areálu u železnorudského Belvederu, ale ukázalo se to jako nemožné a kraj podle něj ztratil více než rok času, který měl na přípravu her.
Provoz je plánovaný na 40 až 50 dnů ročně
Nýrsko o vznik areálu stálo a starosta Rubáš je přesvědčen, že fungovat bude. V Nýrsku provozuje soukromý majitel sjezdovku a město otevřené kluziště. Loni tu byly teploty pod bodem mrazu déle než měsíc.
„Tady máte výhodu v tom, že pokud je nahoře inverze – a ta tam bývá v poslední době dost často – tak tam máte pět nad nulou a tady tři čtyři stupně pod nulou. Letos jsme stříkali v podstatě 14 dní a vrstva sněhu je v průměru 60-70 cm po celé trati. Muselo by být celou zimu nad nulou, abychom tratě nemohli připravit, a tomu nevěřím,“ je si jist starosta a počítá s tím, že by měli být schopni udržet areál v provozu standardně okolo 40 až 50 dnů.
Dokoupit je třeba rolbu – stačit by měla i starší –, vybudovat zázemí a parkoviště, které by sloužilo i pro nedaleké koupaliště. Nýrsko chce areál navázat i na okolní cyklotrasy, které vedou na Šumavu, na Chodsko i na Plzeň. Miloslav Rubáš věří, že atraktivity téhle části města využijí i podnikatelé, kteří nabídnou nové ubytovací kapacity.
Areál patří profíkům i amatérům
Trenér běžkařů Petr Pešta vzpomíná, jak se svou dcerou-závodnicí jezdíval na lyže v týdnu, aby stála na sněhu. „Trávili jsme hodinu a čtyřicet minut cestou na Šumavu, totéž zpátky, v autě se učila. Vyjeli jsme v poledne a přijeli jsme v osm večer. No a areál v Nýrsku ušetří hodinu, hodinu a půl,“ zdůrazňuje. V regionu se podle jeho slov věnuje běžeckému lyžování závodně přibližně 150 až 200 lidí. V Plzni je tradičních šest klubů, na Chodsku tři a jeden nebo dva na Železné Rudě. Areál bude sloužit nejen tréninkovému středisku, ale i veřejnosti.
Testem před ZODM 2027 prošel také areál Ski&Bike Špičák, kde se v sobotu poprvé v historii jely závody ve skikrosu a snowboardcrossu a pak také celorepublikové závody mládežnických kategorií ve slalomu a obřím slalomu.
Na ZODM přijede v lednu 2027 zhruba 1500 sportovců ve věku od 12 do 16 let ze všech krajů ČR. Centrem pětidenní akce bude šumavská Železná Ruda, další sportoviště budou na Špičáku, v Nýrsku, Klatovech, Domažlicích, Sušici a na bavorském Javoru.