Nový územní plán rekreační Železné Rudy má hlavně regulovat apartmánové domy

Nový územní plán šumavské Železné Rudy, rekreačního centra s více než 1600 obyvateli, má hlavně regulovat další stavby pro krátkodobé ubytování, takzvané apartmánové domy a byty, chránit charakter horského města a vytvářet podmínky pro bydlení stálých obyvatel. Nový územní plán platný od konce října nezakazuje krátkodobé ubytování v soukromých nemovitostech, řekl ČTK starosta Filip Smola (Místní - Aby se u nás dobře žilo).
"Chci uklidnit naše obyvatele, vlastníky nemovitostí i podnikatele v cestovním ruchu. Nový územní plán jsme nepřipravovali proto, abychom někomu zakazovali podnikat nebo poskytovat ubytování," uvedl. Hlavním cílem je podle starosty zastavit živelnou výstavbu dalších investičních staveb pro krátkodobé ubytování - apartmánů, které v posledních letech zásadně měnily podobu Železné Rudy. "Chceme, abychom zůstali místem, kde se dá nejen rekreovat, ale především normálně žít," dodal starosta. Stavební úřad současně potvrzuje, že krátkodobé ubytování v rodinném domě, jehož nadpoloviční podlahová plocha slouží k trvalému bydlení, je s novým územním plánem v souladu.
"Cestovní ruch je pro Železnou Rudu zásadní a rozhodně ho nechceme omezovat. Musíme ale hledat rozumnou rovnováhu mezi zájmy návštěvníků, podnikatelů a lidí, kteří zde trvale žijí. Pokud budou dál vznikat především rekreační apartmány, zatímco místní rodiny a zaměstnanci nebudou mít kde bydlet, nebude to pro budoucnost města dobré," řekl Smola. Podle něj nastavuje nový územní plán jasná a spravedlivá pravidla pro všechny, aby se mohla Železná Ruda rozvíjet promyšleně a ne živelně.
Město nemá přesný přehled o počtu apartmánových bytů, ale podle odhadů místních jich bude kolem 2000.
Nový územní plán stanovuje podrobnější pravidla pro velikost staveb, jejich výšku, "podlažnost" i zastavěnost pozemků. Současně nerozšiřuje zastavitelné plochy a vytváří předvídatelnější podmínky pro budoucí rozvoj města, řekl Smola.
Kromě regulace nové výstavby připravuje město vlastní projekty dostupnějšího nájemního bydlení pro místní obyvatele. Podle Smoly je po nájemních bytech výrazná poptávka, zájemců je až 200. Železná Ruda zároveň obnovuje svůj dosavadní bytový fond, který čítá 36 bytů. Nové byty vzniknou ve čtyřech lokalitách. Letošní největší investicí, která má být hotová na přelomu roku, je výstavba bytů v domě služeb Královák zhruba za 17 milionů Kč. Staví tam devět bytů a další byt tam rekonstruuje. Dále dá 25 milionů Kč do domu se šesti byty v Šumavské ulici, jehož stavbu teď startuje. V plánu má rekonstrukci bývalé fary a dům na pozemku po staré školce.