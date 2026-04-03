Památky zahajují sezonu, zvou na cestovní horečku i první Japonku v Evropě

Jitka Kubíková Šrámková
  7:32aktualizováno  7:32
Řadu novinek a zajímavostí pro začínající návštěvnickou sezonu přichystali správci památek v Plzeňském kraji. Většina hradů a zámků se otevřela již 2. dubna a na části z nich návštěvníky letos seznámí s tím, jak v minulosti cestovala šlechta.
Portrét hraběnky Mitsuko ze zámku Poběžovice, jíž bude věnována obnovená...

Portrét hraběnky Mitsuko ze zámku Poběžovice, jíž bude věnována obnovená expozice v zámku v Horšovském Týně. (23. března 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března...
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března...
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března...
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března...
46 fotografií

Hlavní návštěvnická sezona na státních památkách v Plzeňském kraji začala už ve čtvrtek 2. dubna a potrvá do neděle 1. listopadu 2026. Vedle velikonočního programu a tradičních akcí, jako je Hradozámecká noc 22. srpna nebo Hradozámecký advent na konci roku, nabídne také program Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Šlechta na cestách.

Do projektu se zapojil například zámek Červené Poříčí, kde je od 2. dubna k vidění výstava Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa. Návštěvníky zavede do období přelomu 19. a 20. století a přiblíží, jak tehdejší šlechta poznávala svět, jaké destinace vyhledávala i jaké dopravní prostředky využívala.

Zámek v Horšovském Týně, který bude letos vlajkovou lodí projektu, obnoví od května stálou výstavu Mitsuko. Přiblíží až románový příběh hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Evropě.

Lodičkou kolem hradeb Švihova. Nový prohlídkový okruh láká na projížďku

„Je to soubor tří místností, kde jsou věci především obrazového charakteru. Je tam porcelán, šperkovnice, obrázek, který Mitsuko sama malovala, obraz jejího pejska, soubor fotografií, ale také například na jednu sezonu z Náprstkova muzea zapůjčený egyptský sarkofág,“ řekl kastelán Jan Rosendorfský.

Brána hradu Švihov se otevřela již ve středu 1. dubna. Během Velikonoc od 2. do 6. dubna čekají na rodiny s dětmi prohlídky s hradním pánem Půtou, během nichž děti poznají život na hradě. Součástí velikonoční nabídky budou také tematické workshopy.

Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března 2026)
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března 2026)
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března 2026)
Zámek Horšovský Týn je připravený na novou návštěvnickou sezonu. (23. března 2026)
46 fotografií

Klášter Plasy po několikaleté rekonstrukci znovu zpřístupní prohlídkový okruh Hodinová věž. Na jaře zde bude dokončena kompletní obnova Santiniho altánu, která zahrnovala střechy, krovy, fasády, okna i vstupní mříž. Na stropě byly objeveny pozůstatky fresek, které nyní procházejí konzervací a bližším zkoumáním.

Altán se posléze stane odpočinkovým místem i prostorem pro kulturní akce a svatby. Klášter nabídne i volně přístupné interiéry zámku Metternichů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.