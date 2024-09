Školačka v Domažlicích pobodala dva spolužáky, do jejich třídy propadla

Podle dostupných informací se útok odehrál krátce před začátkem vyučování, tedy před osmou hodinou. Útočnice pobodala chlapce a dívku. „Zraněné byly dvě děti, jejichž rodiče jsou již vyrozuměni. Podezřelou dívku jsme zadrželi během několika minut,“ uvedla policie na síti X.

Obě zraněné děti nejsou podle policie v ohrožení života. „Převzali si je do péče zdravotníci. Stejně tak bylo zdravotníkům předáno prozatím jedno z dalších dětí, které bylo v šoku,“ doplnila informace policie.

Informace o zdravotním stavu potvrdil následně mluvčí krajské záchranné služby. „Na místě události zasahovaly dvě výjezdové skupiny záchranářů, skupina RV s lékařem a také inspektor provozu. Do péče jsme si převzali dvě děti, obě děti nejsou v ohrožení života. Byly ošetřeny a následně transportovány do zdravotnického zařízení,“ řekl Lukáš Uherek.

Podle České televize nemají vážná zranění.

V současnosti nikomu nehrozí žádné nebezpečí a na místě pracuje velké množství policistů a kriminalistů. „Více informací sdělíme, jakmile to bude možné,“ doplnili.

Prvotní informace hovořily o tom, že útočila dívka deváťačka. Z dalších upřesnění pak vyšlo najevo, že jde o žákyni sedmého ročníku, která do třídy propadla. „Policie se k věku zainteresovaných zatím vyjadřovat nebude,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ve škole jsou také krizoví interventi

Od jedenácti hodin jedná v Domažlicích krizový štáb města. Poté vedení města sdělí k události bližší informace. Jednání se účastní i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Událost, která se dnes stala v Domažlicích, je velmi znepokojivá, tím spíš, že se týká dětí a školy. Moje myšlenky jsou se zraněnými žáky, kterým přeju co nejrychlejší a úplné zotavení, a s jejich rodinami.



Varovných náznaků o závažných problémech mezi dětmi v poslední době…

Sdílnější nebyl ani místostarosta Viktor Krutina. „Zatím nemohu cokoliv komentovat. Ředitel školy je ve škole, je k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Až zasedne krizový štáb, budeme vědět víc, co se na škole stalo. Žádám proto o trpělivost,“ řekl po půl desáté místostarosta.

Na incident reagoval na sociální síti ministr vnitra Vít Rakušan. „Varovných náznaků o závažných problémech mezi dětmi v poslední době bohužel přibývá, což je z velké části způsobeno složitou situací v uplynulých letech, včetně dopadů pandemie. Jako stát si tuhle situaci plně uvědomujeme a nechceme problém přehlížet. Musíme si ale přiznat, že naše dosavadní opatření často nejsou dostatečná,“ napsal ministr.

Reagoval také ministr školství Mikuláš Bek. „Velice mě mrzí události, ke kterým došlo na ZŠ v Domažlicích. Násilí ve školním prostředí je zcela nepřijatelné. S domažlickými kolegy jsme ve spojení a jsme připraveni jim poskytnout veškerou podporu,“ napsal na síť X.

Ve škole jsou krizoví interventi, kteří jsou připraveni poskytnout žákům i pracovníkům školského zařízení psychologickou pomoc.

Vedení školy napsalo na facebookový profil zařízení, že výuka byla na 2. stupni z důvodu mimořádné události ukončena. „Výuka na 1. stupni pokračuje dle rozvrhu,“ uvádí škola.

Důvod chování se nedá odhadnout, nechme to znalcům

Co bylo příčinou útoku, není v tuto chvíli jasné. „Důvod tohoto chování se nedá odhadnout. Nejsme věštci, musíme to nechat vyšetřovatelům a znalcům. Důvodem může být duševní nemoc, sociální sítě, rodina, dokážu si představit vše od schizofrenie po poruchy chování,“ vyjádřila se k události v Domažlicích dětská klinická psycholožka a náměstkyně ředitele Psychiatrické nemocnice Dobřany Karolína Malá.

Obecně uvedla jen to, že sociální sítě dětem v mnohém neprospívají. Cestou podle ní není jen omezování pobytu dětí na sociálních sítích rodiči. „Je to i o zodpovědnosti dospělých, co na sociální síť umisťují, protože i dospělí tam píší agresivní příspěvky a děti se k nim snadno dostanou,“ sdělila Malá, která je z tohoto důvodu příznivkyní regulace sociálních sítí.

To je ale v Česku pro část společnosti výbušným tématem, mnozí v případě slova „regulace“ sociálních sítí hovoří o cenzuře. „Já jsem ale dětský klinický psycholog a mám na zřeteli spíše zájem dětí a ostatních. Zkrátka všichni nemohou mít všechno. Nejsem proti svobodě slova, stav sociálních sítí je ale zprávou o stavu společnosti. Dostali jsme se do bodu, kdy všichni mají na všechno nárok, ale málokdo si uvědomuje, že z toho vyplývají zodpovědnosti. Morální člověk se nebude na sociálních sítích vyjadřovat jako hulvát. Není to otázka demokracie a svobod, ale otázka autocenzury,“ vysvětlila.