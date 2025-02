Veterináři zabavili chovateli prasata a drůbež, nebylo to poprvé. Dočkali se urážek

„Obec s rozšířenou působností i Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (KVS) povedou s chovatelem správní řízení o pokutě,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Podle Majera inicioval společnou kontrolu Městský úřad Nýřany, který upozorňoval na opakované úniky prasat a nevhodné chovné prostory. KVS chovatele opakovaně kontrolovala a zjišťovala nedostatky, už v roce 2021 mu bylo odebráno pět prasat a pět ovcí. Tehdy podle Majera musel zaplatit za pokuty KVS a městu v součtu desítky tisíc korun. Recidiva bude zohledněna v návrhu pokuty, který KVS dá.

„Vzhledem k akutnosti situace a k dřívějším zkušenostem proběhla kontrola za přítomnosti zástupců městského úřadu i policistů. Přesto museli úředníci během kontroly čelit četným verbálním atakům, urážkám i pokusům o fyzické napadení,“ uvedl Majer. Chovatel spolupracoval jen velmi neochotně a některé prostory odmítl zpřístupnit.

V chovu bylo podle státních veterinářů velké množství nebezpečných předmětů, o něž se mohla zvířata poranit. „Zcela nevyhovující byly ustájovací prostory, které jim neposkytovaly ochranu před nepřízní počasí, ani čisté místo na ležení s řádným odtokem tekutých odpadů. Napájecí voda byla zamrzlá,“ vyjmenoval mluvčí. Oplocení měl chovatel nesouvislé a poničené.

„KVS na místě vyhlásila návrh na předběžnou náhradní péči. Město na něj okamžitě zareagovalo a zajistilo odvoz zvířat k náhradnímu chovateli, který jim zajistil důstojné podmínky,“ dodal Majer.

Zvyšuje se počet podnětů od občanů

Veterinární inspektoři provedli loni v celé ČR přes 6800 kontrol dodržování podmínek welfare, tedy péče o pohodu u hospodářských i zájmových zvířat, meziročně o 150 méně. „Rok od roku se ale zvyšuje množství podnětů podávaných občany pro podezření na týrání zvířat, loni na jejich základě proběhla už více než polovina kontrol,“ řekl Majer.

Procento závad v chovech hospodářských zvířat dosáhlo 21,7 procenta, u zájmových 27,6 procenta. Nejčastějšími nedostatky byly nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezajištění veterinární péče a nezabezpečení zvířete proti úniku.

„SVS na základě svých zjištění postoupila úřadům obcí s rozšířenou působností bezmála 500 podnětů. V jedenácti nejzávažnějších případech předala policii podnět pro podezření ze spáchání trestného činu,“ řekl ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podněty vyplývající z porušení předpisů ochrany zvířat zahrnují také návrhy na takzvané zvláštní opatření, mezi něž patří například umístění týraného zvířete do náhradní péče (loni 85 podnětů), snížení počtu zvířat (12), náhradní péče v místě chovu (3) nebo zákaz činnosti (2).

„Zatímco kontrol je ročně plus minus stejně, podíl těch prováděných na základě podnětů průběžně roste,“ řekl mluvčí. Podle SVS to není tím, že by se situace chovech zhoršovala, to spíše naopak, ale veřejnost si těchto věcí stále více všímá a podává podněty při každém podezření na možné týrání zvířat, čímž jsou inspektoři SVS povinni se zabývat.